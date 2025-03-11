İl il iftar ve sahur vakitleri 11 Mart 2025: İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar ve sahur saat kaçta? Akşam ezanına ne kadar kaldı? (2025 Diyanet güncel Ramazan imsakiyesi)

Ramazan ayının onbirinci gününde oruç ibadetini sürdüren vatandaşlar, sahur saatlerinin ardından iftar vakitlerine odaklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, 11 Mart tarihli İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri belli oldu. Peki, iftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Akşam ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak?