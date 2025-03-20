İl il iftar ve sahur vakitleri 20 Mart 2025: İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar saat kaçta açılacak? Akşam ezanına ne kadar kaldı? (2025 Diyanet güncel Ramazan imsakiyesi)
İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar ve sahur vakitleri belli oldu. 2025 Ramazan imsakiyesinin belli olmasıyla birlikte il il iftar saatleri, orucun 20. gününü tamamlayacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Akşam ezanını bekleyen ve iftar için sevdiklerine güzel ve lezzetli sofralar kuracak olan vatandaşlar, "İftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı?" sorularına yanıt arıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar ve sahur saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyeyle duyuruldu. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar ve sahur saat kaçta? Akşam ezanına ne kadar, kaç saat kaldı? İşte 20 Mart 2025 tarihli il il iftar saatleri.
Ramazan ayının yirminci gününde oruç ibadetini sürdüren vatandaşlar, sahur saatlerinin ardından iftar vakitlerine odaklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, 20 Mart tarihli İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri belli oldu. Peki, iftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Akşam ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak?