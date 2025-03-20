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İl il iftar ve sahur vakitleri 20 Mart 2025: İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar saat kaçta açılacak? Akşam ezanına ne kadar kaldı? (2025 Diyanet güncel Ramazan imsakiyesi)

İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar ve sahur vakitleri belli oldu. 2025 Ramazan imsakiyesinin belli olmasıyla birlikte il il iftar saatleri, orucun 20. gününü tamamlayacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Akşam ezanını bekleyen ve iftar için sevdiklerine güzel ve lezzetli sofralar kuracak olan vatandaşlar, "İftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı?" sorularına yanıt arıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar ve sahur saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiyeyle duyuruldu. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar ve sahur saat kaçta? Akşam ezanına ne kadar, kaç saat kaldı? İşte 20 Mart 2025 tarihli il il iftar saatleri.

İl il iftar ve sahur vakitleri 20 Mart 2025: İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar saat kaçta açılacak? Akşam ezanına ne kadar kaldı? (2025 Diyanet güncel Ramazan imsakiyesi) - 1

Ramazan ayının yirminci gününde oruç ibadetini sürdüren vatandaşlar, sahur saatlerinin ardından iftar vakitlerine odaklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, 20 Mart tarihli İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri belli oldu. Peki, iftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Akşam ezanı ne zaman, saat kaçta okunacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

İl il iftar ve sahur vakitleri 20 Mart 2025: İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar saat kaçta açılacak? Akşam ezanına ne kadar kaldı? (2025 Diyanet güncel Ramazan imsakiyesi) - 2

İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi sonrasında İstanbul'da iftar saatleri belli oldu.

İstanbul'da oruç bugün (20 Mart) saat 19.23'de açılacak.

İl il iftar ve sahur vakitleri 20 Mart 2025: İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar saat kaçta açılacak? Akşam ezanına ne kadar kaldı? (2025 Diyanet güncel Ramazan imsakiyesi) - 3

ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara iftar saatleri de Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2025 imsakiyesi sonrasında belli oldu.

Buna göre; Ankara'da bugün iftar saat 19.07'de yapılacak.

İl il iftar ve sahur vakitleri 20 Mart 2025: İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar saat kaçta açılacak? Akşam ezanına ne kadar kaldı? (2025 Diyanet güncel Ramazan imsakiyesi) - 4

İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

2025 yılı İzmir iftar vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

İzmir'de bugün oruç saat 19.30'da açılacak.

İl il iftar ve sahur vakitleri 20 Mart 2025: İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar saat kaçta açılacak? Akşam ezanına ne kadar kaldı? (2025 Diyanet güncel Ramazan imsakiyesi) - 5

TÜM İLLERİN İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Ankara İftar Saati - Ankara İmsakiye: Ankara İftar Vakti, Ankara İçin Sahur Vakti

İstanbul İftar Saati - İstanbul İmsakiye: İstanbul İftar Vakti, İstanbul İçin Sahur Vakti

Antalya İftar Saati - Antalya İmsakiye: Antalya İftar Vakti, Antalya İçin Sahur Vakti

Bursa İftar Saati - Bursa İmsakiye: Bursa İftar Vakti, Bursa İçin Sahur Vakti

İzmir İftar Saati - İzmir İmsakiye: İzmir İftar Vakti, İzmir İçin Sahur Vakti

Adana İftar Saati - Adana İmsakiye: Adana İftar Vakti, Adana İçin Sahur Vakti

Adıyaman İftar Saati - Adıyaman İmsakiye: Adıyaman İftar Vakti, Adıyaman İçin Sahur

Afyonkarahisar İftar Saati - Afyonkarahisar İmsakiye: Afyonkarahisar İftar Vakti, Afyonkarahisar İçin Sahur Vakti

Ağrı İftar Saati - Ağrı İmsakiye: Ağrı İftar Vakti, Ağrı İçin Sahur Vakti

Amasya İftar Saati - Amasya İmsakiye: Amasya İftar Vakti, Amasya İçin Sahur Vakti

Artvin İftar Saati - Artvin İmsakiye: Artvin İftar Vakti, Artvin İçin Sahur Vakti

Aydın İftar Saati - Aydın İmsakiye: Aydın İftar Vakti, Aydın İçin Sahur Vakti

Balıkesir İftar Saati - Balıkesir İmsakiye: Balıkesir İftar Vakti, Balıkesir İçin Sahur Vakti

Bilecik İftar Saati - Bilecik İmsakiye: Bilecik İftar Vakti, Bilecik İçin Sahur Vakti

Bingöl İftar Saati - Bingöl İmsakiye: Bingöl İftar Vakti, Bingöl İçin Sahur Vakti

Bitlis İftar Saati - Bitlis İmsakiye: Bitlis İftar Vakti, Bitlis İçin Sahur Vakti

Bolu İftar Saati - Bolu İmsakiye: Bolu İftar Vakti, Bolu İçin Sahur Vakti

Burdur İftar Saati - Burdur İmsakiye: Burdur İftar Vakti, Burdur İçin Sahur Vakti

Çanakkale İftar Saati - Çanakkale İmsakiye: Çanakkale İftar Vakti, Çanakkale İçin Sahur Vakti

Çankırı İftar Saati - Çankırı İmsakiye: Çankırı İftar Vakti, Çankırı İçin Sahur Vakti

Çorum İftar Saati - Çorum İmsakiye: Çorum İftar Vakti, Çorum İçin Sahur Vakti

Denizli İftar Saati - Denizli İmsakiye: Denizli İftar Vakti, Denizli İçin Sahur Vakti

Diyarbakır İftar Saati - Diyarbakır İmsakiye: Diyarbakır İftar Vakti, Diyarbakır İçin Sahur Vakti

Düzce İftar Saati - Düzce İmsakiye: Düzce İftar Vakti, Düzce İçin Sahur Vakti

Edirne İftar Saati - Edirne İmsakiye: Edirne İftar Vakti, Edirne İçin Sahur Vakti

Elazığ İftar Saati - Elazığ İmsakiye: Elazığ İftar Vakti, Elazığ İçin Sahur Vakti

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Mardin İftar Saati - Mardin İmsakiye: Mardin İftar Vakti, Mardin İçin Sahur Vakti

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