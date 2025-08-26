İl İl İŞKUR TYP kura sonuçları 2025 sorgulama: TYP kura asil ve yedek aday sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
İŞKUR TYP kura sonuçları il il açıklanıyor. Okullarda temizlik personeli alımı için birçok ilde ilan yayınlanmıştı. Okullarda ve diğer eğitim kurumlarında istihdam edilmek üzere personel alımları yapılıyor. Kastamonu, Ordu, Sinop, Zonguldak, Bilecik, Van, Muş ve diğer illerde alım yapılacak personeller kura çekimi yöntemiyle belirleniyor. Başvurularını yapan adaylar ise kura sonuçlarını isim listesi şeklinde yakından takip ediyor. İŞKUR TYP kura sonuçları adaylara ayrıca bildirilmiyor. Adaylar internet üzerinden İŞKUR TYP kura sonuçlarını sorgulayabiliyor. Peki İŞKUR TYP kura sonuçları 2025 hangi illerde açıklandı? İşte, TYP kura sonuçları asil ve yedek aday sorgulama yöntemi…
Okullarda yeni eğitim öğretim dönemi başlamadan İŞKUR Toplum Yararına Program aracılığıyla personel alımı gerçekleştiriliyor. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar TYP personel alımına yoğun ilgi gösterdi. Başvuru ve kura tarihleri illere göre farklılık gösterirken adaylar sonuçlara odaklandı. Kura sonuçları ilan edildikten sonra adaylar gerekli belgelerle birlikte ilgili Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuru yaparak evraklarını teslim edecek.Takvim doğrultusunda hareket etmeyen katılımcılar haklarından çekilmiş sayılacak. İstenen takvimde belgeleriyle birlikte başvuru yapmayanların yerine yedek adaylar çağrılacak. Peki 2025 İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı? İşte, İŞKUR TYP kura sonuçlarında son durum…