İl İl OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları açıklandı: OGM asil ve yedek aday sorgulama (istenen belgeler)

Orman Genel Müdürlüğü 4.500 işçi alımı için birçok ilde kura çekimi geçtiğimiz hafta tamamlandı. OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları asil ve yedek aday şeklinde illere göre açıklanıyor. Adaylar sonuçları ilgili bölge müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden görüntüleyebiliyor. OGM 4.500 işçi alımı kura sonucu belli olan illerde adaylardan belirlenen sürede belgeleri teslim etmesi isteniyor. OGM işçi alımı sonuçları ekranında adayın İŞKUR sıra numarası, T.C kimlik numarası, adı soyadı ve asil/yedek durumu yer alıyor. Peki OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte, OGM 4.500 işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı…

İl İl OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları açıklandı: OGM asil ve yedek aday sorgulama (istenen belgeler) - 1

OGM işçi alımı kura çekimi 28 Mart tarihinde tamamlandı. İllere göre yapılan kura çekimi sonuçları tek tek açıklanıyor.  Sonuç ekranı asil ve yedek aday şeklinde isim listesi olarak duyuruluyor. OGM geçiçi işçi alımı Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu ve diğer birçok ilde gerçekleştirilecek. Sonuçları ilan edilen illerde adaylardan nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi, yerleşim yeri adresi gibi belgeler isteniyor. Peki OGM 4.500 işçi alımı kura sonucu nasıl sorgulanır? İşte, OGM işçi alımı sonuçları açıklanan iller…

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İl İl OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları açıklandı: OGM asil ve yedek aday sorgulama (istenen belgeler) - 2

OGM 4.500 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANAN İLLER

Orman Genel Müdürlüğü 4.500 işçi alımı kura çekimi 28 Mart tarihinde tamamlandı. Canlı yayını takip edemeyen adaylar için listeler ise asil ve yedek aday şeklinde duyuruluyor.

OGM işçi alımı sonuçları illere göre açıklandığından henüz listelerini yayınlamayan iller bulunuyor.

Adaylar başvuru yaptıkları illerin bölge müdürlükleri web siteleri üzerinden sonuçları isim listesi şeklinde görüntüleyebilir.

Amasya, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Zonguldak gibi illerin sonuçları ilan edildi. Sonuçlara aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz.

İl İl OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları açıklandı: OGM asil ve yedek aday sorgulama (istenen belgeler) - 3

AMASYA OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ANTALYA OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

BALIKESİR OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

BURSA OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ÇANAKKALE OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ERZURUM OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ESKİŞEHİR OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

ZONGULDAK OGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

İl İl OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları açıklandı: OGM asil ve yedek aday sorgulama (istenen belgeler) - 4

OGM İŞÇİ ALIMI BELGE TESLİM SÜRESİ NE ZAMAN?

Orman Genel Müdürlüğü 4.500 işçi alımında asil, yedek ve öncelikli olarak çıkan adayların belirlenen süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmesi gerekiyor. Belgeler 7-11 Nisan tarihleri arasında ilgili bölge müdürlüklerine teslim edilecek.


1-Nufüs Cüzdanı Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

5- İŞKUR Açık İş İlanında Belirtilen İlgili Bölümlerden Mezun Olduğuna Dair Diploma ve İŞKUR Açık İş İlanında Belirtilen Sürücü Belgesi

İl İl OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları açıklandı: OGM asil ve yedek aday sorgulama (istenen belgeler) - 5

BAŞVURU YAPAN ADAYLAR DİKKAT

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar, eksik belge veren ya da belge vermeyen adaylar ile verilen süre içerisinde müracaat etmeyenlerin başvuru tarihlerinden sonra yapacakları başvurular geçersiz sayılarak sınava çağrılmayacaktır. Bu adayların yerine noter huzurunda çekilen kura sonucuna göre evrak teslimini yapan ve şartları tutan yedek adaylar sıralamaya göre çağrılacaktır.

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