İl İl OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları açıklandı: OGM asil ve yedek aday sorgulama (istenen belgeler)
Orman Genel Müdürlüğü 4.500 işçi alımı için birçok ilde kura çekimi geçtiğimiz hafta tamamlandı. OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları asil ve yedek aday şeklinde illere göre açıklanıyor. Adaylar sonuçları ilgili bölge müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden görüntüleyebiliyor. OGM 4.500 işçi alımı kura sonucu belli olan illerde adaylardan belirlenen sürede belgeleri teslim etmesi isteniyor. OGM işçi alımı sonuçları ekranında adayın İŞKUR sıra numarası, T.C kimlik numarası, adı soyadı ve asil/yedek durumu yer alıyor. Peki OGM 4.500 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte, OGM 4.500 işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı…
OGM işçi alımı kura çekimi 28 Mart tarihinde tamamlandı. İllere göre yapılan kura çekimi sonuçları tek tek açıklanıyor. Sonuç ekranı asil ve yedek aday şeklinde isim listesi olarak duyuruluyor. OGM geçiçi işçi alımı Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu ve diğer birçok ilde gerçekleştirilecek. Sonuçları ilan edilen illerde adaylardan nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi, yerleşim yeri adresi gibi belgeler isteniyor. Peki OGM 4.500 işçi alımı kura sonucu nasıl sorgulanır? İşte, OGM işçi alımı sonuçları açıklanan iller…