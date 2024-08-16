İl il orman yangını uyarısı geldi: Risk yüzde 80'e çıktı

Orman yangınlarının yüzde 90'lara varan oranda insan kaynaklı olduğunu vurgulayan yetkililer, vatandaşları, rekreasyon alanları dışında ateşli piknik yapmamaları, sönmemiş sigara izmaritlerini ve yangına sebebiyet verebilecek her türlü çöp ve atıkları yol kenarları ile orman alanlarına atmamaları, biçerdöver ve balya makinesi gibi tarımsal hasat makinelerini gerekli önlemleri almadan çalıştırmamaları, anız yakmamaları, bahçe temizliğinden çıkan atıkları ateşe vermemeleri konusunda uyardı.