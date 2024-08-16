İl il orman yangını uyarısı geldi: Risk yüzde 80'e çıktı
Sıcak hava ormanları tehdit etmeye devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Ege Bölgesi'nin tamamı ile Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu'nun bir kısmında meteorolojik koşulların orman yangınlarının oluşmasına ve yayılmasına yol açabileceğini belirtti. Orman Yangınları Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi'ne göre, özellikle bugün ve yarın Kahramanmaraş, Mersin, Antalya, İzmir, Muğla, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Aydın, Uşak, Manisa, Bursa, Eskişehir ile Balıkesir ve Ankara'nın batısında yüzde 60 ila 70 arasında yangın riski bulunuyor, bazı yerlerde risk yüzde 80'e kadar çıkıyor.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, orman teşkilatı, 7 gün 24 saat esasına göre, orman yangınlarının önlenmesi ve müdahalenin zamanında yapılması için çalışıyor.