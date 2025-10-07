İl İl Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanı 2025 (İŞKUR) | Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı

Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 sürekli işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden alınacak. Sağlık Bakanlığı 2025 yılında ikinci etap alımlar için 18 bin kontenjan ayırdı. Personel alımı başvuruları 6 Ekim itibarıyla tamamlanırken gözler işçi alımı ilanlarına çevrildi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı hastaneler, aile sağlığı merkezleri, poliklinikler ve ihtiyaç duyulan diğer sağlık kurumlarına yapılacak. Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları internet üzerinden gerçekleştirilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru yapmaya hazırlananlar ise alım yapılacak meslek grupları ve illere odaklandı. Peki Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları 2025 ne zaman başlayacak? İşte, başvurulara ilişkin son durum…

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan alımlarda temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve aşçı gibi meslek gruplarına alım yapılmıştı. 2025 yılında toplam 37 bin hekim dışı personel istihdam edilecek. Mayıs ayında yapılan alımlarda 19 bin atama tamamlandı ve personeller görevlerine başladı. İkinci etap alımlarda ise personel alımı başvuruları tamamlandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı yapılacak iller ise ilanla birlikte belli olacak. İllere göre İŞKUR ilan yayınlayacak ve başvuru süreci tamamlanacak. Peki Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı ilanları yayımlandı mı? İşte, başvuru ekranına ilişkin bilgiler…

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI İLANLARI BEKLENİYOR

Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alım sürecini ÖSYM üzerinden yürütüyor. 2 bin 753 işçi alımı başvuru süreci ise İŞKUR üzerinden alınacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı şartları, illere ayrılan kontenjanlar, alım yapılacak meslek grupları ilanlarda detaylı şekilde yer alacak. Adaylar ilanlara başvuru yapabilmek için İŞKUR’da kayıt oluşturarak müracaatlarını gerçekleştirecek. Alternatif olarak Alo 170 üzerinden de başvuru yapacaklar bilgi alabilirler.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERE YAPILACAK?

Bakanlık tarafından işçi alımı yapılacak iller, ilanlar yayımlandıktan sonra belli oluyor. Geçtiğimiz Mayıs döneminde yapılan alımlar, Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirildi. Başvuru yapacak  adaylardan o ilde yaşama şartı aranmamıştı. Benzer şekilde bu alımlarda da şart olması beklenmiyor.  Mayıs ayında en fazla kadro 3 bin 170 ile temizlik görevlisine ayrılırken, 240 silahsız güvenlik görevlisi, 242 klinik destek elemanı ve 6 aşçı alımı yapıldı. 

İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?


Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı başvuruları esube.iskur.gov.tr adresinden e-Devlet aracılığıyla giriş yapılarak gerçekleştirilecek.İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu yapabilmek için adayların sisteme kayıt yaptırması gerekiyor.

Adayların ilk olarak özgeçmiş oluşturma işleminin ardından iş arama statüsünü aktif hale getirmesi isteniyor. Ardından ise “ İş İlanları” sekmesinden kişisel durum, meslek, öğrenim bilgisi doldurulmuş şekilde aktif ilanlar görüntülenebiliyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanlarına ulaşabilmek için adayların üst bölümde bulunan arama çubuğuna “ Sağlık Bakanlığı” yazarak aktif ilanları görüntüleyebilecek.

