İl İl Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanı 2025 (İŞKUR) | Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan alımlarda temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve aşçı gibi meslek gruplarına alım yapılmıştı. 2025 yılında toplam 37 bin hekim dışı personel istihdam edilecek. Mayıs ayında yapılan alımlarda 19 bin atama tamamlandı ve personeller görevlerine başladı. İkinci etap alımlarda ise personel alımı başvuruları tamamlandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı yapılacak iller ise ilanla birlikte belli olacak. İllere göre İŞKUR ilan yayınlayacak ve başvuru süreci tamamlanacak. Peki Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı ilanları yayımlandı mı? İşte, başvuru ekranına ilişkin bilgiler…