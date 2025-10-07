İl İl Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanı 2025 (İŞKUR) | Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı
Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 sürekli işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden alınacak. Sağlık Bakanlığı 2025 yılında ikinci etap alımlar için 18 bin kontenjan ayırdı. Personel alımı başvuruları 6 Ekim itibarıyla tamamlanırken gözler işçi alımı ilanlarına çevrildi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı hastaneler, aile sağlığı merkezleri, poliklinikler ve ihtiyaç duyulan diğer sağlık kurumlarına yapılacak. Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları internet üzerinden gerçekleştirilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru yapmaya hazırlananlar ise alım yapılacak meslek grupları ve illere odaklandı. Peki Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları 2025 ne zaman başlayacak? İşte, başvurulara ilişkin son durum…
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan alımlarda temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve aşçı gibi meslek gruplarına alım yapılmıştı. 2025 yılında toplam 37 bin hekim dışı personel istihdam edilecek. Mayıs ayında yapılan alımlarda 19 bin atama tamamlandı ve personeller görevlerine başladı. İkinci etap alımlarda ise personel alımı başvuruları tamamlandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı yapılacak iller ise ilanla birlikte belli olacak. İllere göre İŞKUR ilan yayınlayacak ve başvuru süreci tamamlanacak. Peki Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı ilanları yayımlandı mı? İşte, başvuru ekranına ilişkin bilgiler…