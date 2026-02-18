İl il sahur saatleri 2026: İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahur saat kaçta? (Diyanet Ramazan imsakiyesi)
18.02.2026 16:06
NTV - Haber Merkezi
İl il sahur saatleri, 2026 Ramazan ayının gelmesiyle ilk sahura bu gece kalkacak olan milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Tüm İslam alemi bu gece sahura kalkacak ve yarın ilk oruçlarını tutmaya başlayacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde oturan vatandaşlar "İlk sahur ne zaman, imsak saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesiyle birlikte tüm illerin sahur ve imsak saatleri belli oldu. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahur saat kaçta? İşte il il sahur vakitleri.
Milyonlarca Müslüman için manevi huzur iklimi bu gece kalkılacak ilk sahurla birlikte başlayacak. 2026 yılının ilk sahur sofraları, 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan bu gece kuruluyor. Bu akşam ilk teravih namazı kılınacak ve ardından yılın ilk orucu için sahur sofrasında niyet edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il 2026 Ramazan imsakiyesiyle birlikte tüm illerin sahur saatleri belli oldu. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sahur saat kaçta?
İLK SAHUR BU GECE
Üç ayların son ayı olan Ramazan ayının ilk orucu için 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece sahura kalkılacak ve 19 Şubat akşamı ilk iftar yapılacak.
İL İL SAHUR SAATLERİ 2026
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, il il sahur vakitleri belli oldu.
Buna göre; İlk sahur İstanbul'da sat 06.22'de,
Ankara'da saat 06.06'da,
İzmir'de saat 06,29'da,
Bursa'da saat 06.21'de,
Antalya'da saat 06.15'te,
Adana'da saat 05.56'da yapılacak.
İLK İMSAK VE SON İMSAK NEREDE?
İlk imsak Iğdır'da saat 05.21'de, son imsak Çanakkale'de saat 06.32'de olacak.
İlk iftar Iğdır'da 17.51'de, son iftar Çanakkale'de 19.01'de yapılacak.
EN UZUN ORUÇ HATAY'DA TUTULACAK
İlk gün Hatay'da 12 saat 34 dakika ile en uzun, Sinop ve Kırklareli'nde 12 saat 26 dakika ile en kısa oruç tutulacak.