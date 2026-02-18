İl il sahur saatleri 2026: İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahur saat kaçta? (Diyanet Ramazan imsakiyesi)

İl il sahur saatleri, 2026 Ramazan ayının gelmesiyle ilk sahura bu gece kalkacak olan milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Tüm İslam alemi bu gece sahura kalkacak ve yarın ilk oruçlarını tutmaya başlayacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde oturan vatandaşlar "İlk sahur ne zaman, imsak saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesiyle birlikte tüm illerin sahur ve imsak saatleri belli oldu. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahur saat kaçta? İşte il il sahur vakitleri.