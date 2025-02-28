İl il sahur ve iftar saatleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin sahur ve iftar vakitleri (28 Şubat 2025 Diyanet Ramazan imsakiyesi)

İLK SAHUR NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, ilk sahura ne zaman kalkılacağı belli oldu.



Buna göre; Üç ayların son ayı olan Ramazan ayının ilk orucu için 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve 1 Mart akşamı ilk iftar yapılacak.