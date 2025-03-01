İl il teravih namazı saatleri 2025: Teravih namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin teravih namazı saatleri (Diyanet Ramazan imsakiyesi)
Teravih namazı saatleri, İslam dininde "On bir Ayın Sultanı" olarak nitelendirilen Ramazan ayının başlamasıyla birlikte her gün vatandaşlar tarafından araştırılacak. Ramazan ayı boyunca teravih namazına katılım gösterecek olan vatandaşların, namaz ibadetini vaktinde gerçekleştirebilmesi için imsakiye bilgilerini günlük olarak takip etmesi gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2025 takvimi sonrasında gün gün teravih namazı saatleri belli oldu. Peki, teravih namazı bugün saat kaçta kılınacak? İşte 2025 Diyanet imsakiyesine göre İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin teravih namazı vakitleri.
İlk teravih namazı dün gerçekleşti. Bugün ilk oruçlarını tutan vatandaşlar, iftar vaktinde oruçlarını açacak ve yatsıda teravih namazı kılmaya gidecek. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için teravih namazı saatlerini duyurdu. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ikinci teravih namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, gün gün tarih ve saat araştırması yapıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin teravih namazı saatleri.