İl il teravih namazı saatleri 2026: Teravih namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin namaz vakitleri
18.02.2026 15:08
NTV - Haber Merkezi
On bir Ayın Sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk teravih namazı için vakit araştırmaları başladı. Yaşadıkları şehirlerde bu akşam kılınacak ilk teravih namazına gidecek olan milyonlarca Müslüman, il il teravih namazı saatlerini sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesiyle birlikte, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 ilin ilk teravih namazı saatleri belli oldu. Teravih namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin namaz vakitleri.
Teravih namazı, yatsı namazının hemen ardından kılındığı için her ilin yatsı ezanı saati aynı zamanda teravih vaktinin başlangıcıdır. Ramazan ayının yarın idrak edilecek olması nedeniyle, 18 Şubat Çarşamba akşamı büyükşehirlerimizde ilk teravih namazları kılınacak. Yayımlanan imsakiye bilgisi ile birlikte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin teravih namazı saatleri belli oldu.
İL İL TERAVİH NAMAZI SAATLERİ 2026
Diyanet tarafından yayımlanan vakit hesaplama takvimine göre, il il 2026 teravih namazı saatleri şu şekilde;
İstanbul'da: 20.09
Ankara'da: 19.54
İzmir'de: 20.16
Adana: 19.44
Bursa'da: 20.09
Çanakkale'de 20.19'da kılınacak.
TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?
Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekat olarak kılınmıştır.
Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve âlimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir. Günümüzde, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslâm ülkesinde teravih namazı cemaatle 20 rekat olarak kılınmaktadır.
Teravih namazı nâfile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması hâlinde sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.
TERAVİH NAMAZI CEMAATLE NASIL KILINIR?
Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre teravih namazı cemaatle şöyle kılınır:
Önce yatsı namazının ilk sünneti, sonra farzı daha sonra da son sünneti kılınır. Sonra imam, müezzin veya cemaatten biri teravih namazına başlanacağını duyurur.
İmam “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya”, cemaat de “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama” şeklinde niyet ederek iftitah tekbiri alınıp namaza başlanır.
İkişer rekât halinde kılınacaksa ikinci rekâttan sonraki oturuşta "Tahiyyat”, “Salli-Barik” ve “Rabbena” duaları okunarak sağa ve sola selam verilir. Eğer teravih dört rekât olarak kılınacaksa ilk oturuşta “Tahiyyat” ile birlikte “Salli-Barik” duaları okunarak kalkılır ve üçüncü rekâta kalkıldığında ise “Sübhaneke” duası okunur. Her selam verildiğinde “salat-ı ümmiyye”’nin okunması güzel olur.
Teravih namazı ara vermeden kılınabileceği gibi ihtiyaca göre kısa aralar da verilebilir. Teravih namazı bittikten sonra kısa bir duanın akabinde vitir namazı da cemaatle kılınır. Daha sonra tesbihat ve dua ile birlikte ibadet tamamlanmış olur.