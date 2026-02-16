İl il TOKİ kura sonuçları açıklanıyor: TOKİ 500 bin sosyal konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? (16-22 Şubat TOKİ kura takvimi)
16.02.2026 12:04
Aydın Kayar
Türkiye tarihinin en büyük projelerinden biri olan "TOKİ 500 bin sosyal konut" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın ev sahibi olma hayaliyle başvurduğu TOKİ kuralarında yeni haftaya giriş yaptık. Sabah saatlerinden itibaren noter huzurunda dönen küreler, binlerce ailenin kaderini belirleyecek. TOKİ 500 bin sosyal konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün hangi illerde kura çekimi var? İstanbul, Ankara ve İzmir kuraları ne zaman çekilecek? İşte 2026 TOKİ kura takvimi ve il il sonuç sorgulama ekranı.
TOKİ'nin resmi takvimine göre 16 Şubat Pazartesi günü itibarıyla İç Anadolu ve Marmara'nın güneyinde kura heyecanı yaşanmaya devam edecek. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 58 ilde 213 bin 451 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi. Şimdi gözler yeni TOKİ kura takvimine çevrildi. Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.
Bugüne kadar Adıyaman, Şırnak, Hakkâri, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Kastamonu, Sivas, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Kocaeli, Tekirdağ, Balıkesir ve Kocaeli olmak üzere 58 ilde 213 bin 451 konutun hak sahipleri belirlendi.
Bugün ise Eskişehir ve Karaman'da yapılacak konutlar için kura çekimi gerçekleşecek ve hak sahipleri belirlenecek.
İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.
Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;
16-22 ŞUBAT TOKİ KURA TAKVİMİ
Yeni haftanın takvimine göre,
16 Şubat Pazartesi Eskişehir'de 6 bin 55, Karaman'da 1550,
17 Şubat Salı Konya'da 15 bin 200, Sakarya'da 6 bin 633,
18 Şubat Çarşamba Mersin'de 8 bin 190, Kırklareli'nde 2 bin 255,
19 Şubat Perşembe Diyarbakır'da 12 bin 165,
20 Şubat Cuma Adana'da 12 bin 400, Çanakkale'de 3 bin 276, Gaziantep'te 13 bin 890,
21 Şubat Cumartesi Bursa'da 17 bin 225 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.
Böylece 16-22 Şubat 2026 haftasında 11 ilde toplam 98 bin 839 konutun daha kurası çekilecek. 22 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 69'a, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 312 bin 290'a yükselecek.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İstanbul, Ankara ve İzmir için kura takvimi, TOKİ tarafından henüz duyurulmadı. En yüksek konut bazlı kura çekiminin gerçekleşeceği İstanbul, Ankara ve İzmir için tarihler merak ediliyor.
Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.