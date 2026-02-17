İl il TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı 2026: Konya ve Sakarya TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
17.02.2026 15:00
Aydın Kayar
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan TOKİ 500 bin konut kura çekimi, Konya ve Sakarya illeriyle devam ediyor. TOKİ tarafından kura takviminin güncellenmesiyle birlikte başvuruda bulunan binlerce ailenin gözü Konya ve Sakarya TOKİ kura çekimi sonuçlarına çevrildi. Konya ve Sakarya'da yaşayan ve başvuru yapan vatandaşlar, "Kura da ismim çıktı mı?" sorusunun yanıtını arıyor. Konya ve Sakarya TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte il il TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı.
TOKİ ve hükümet işbirliği ile gerçekleştirilen 500 bin sosyal konut projesi kura çekiminde gözler Konya ve Sakarya kura sonuçlarına çevrildi. 2026 yılı şubat ayı takvimine göre, Anadolu illerindeki kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Konya ve Sakarya için yapılacak kura çekimi ise bugün başladı. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
60 İLDE TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI
TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.
Bugüne kadar Adıyaman, Şırnak, Hakkâri, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Kastamonu, Sivas, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Kocaeli, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir ve Karaman olmak üzere 60 ilde 242 bin 889 konutun hak sahipleri belirlendi.
Bugün ise Konya ve Sakarya'da yapılacak konutlar için kura çekimi gerçekleşecek ve hak sahipleri belirlenecek.
KONYA VE SAKARYA TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Bugün, Konya ve Sakarya'da yapılacak konutlar için kura çekimi gerçekleşiyor ve kura çekiminin ardından hak sahipleri belirlenecek ve sonuçlar TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.
Konya'da 15 bin 200, Sakarya'da 6 bin 633 konut için saat 11.00 ve 11.30'da gerçekleşecek olan kura çekimi sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.
İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.
Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;
Not: Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz. Aktif olarak işaretlenen illere tıklandığında ilgili kura sonucu sayfası yeni sekmede açılmaktadır. Gri renkte gösterilen illerin kura sonuçları henüz ilan edilmemiştir.