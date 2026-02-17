İl il TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı 2026: Konya ve Sakarya TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan TOKİ 500 bin konut kura çekimi, Konya ve Sakarya illeriyle devam ediyor. TOKİ tarafından kura takviminin güncellenmesiyle birlikte başvuruda bulunan binlerce ailenin gözü Konya ve Sakarya TOKİ kura çekimi sonuçlarına çevrildi. Konya ve Sakarya'da yaşayan ve başvuru yapan vatandaşlar, "Kura da ismim çıktı mı?" sorusunun yanıtını arıyor. Konya ve Sakarya TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte il il TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı.