İl il TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı 2026: Yozgat ve Kütahya TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
09.02.2026 14:49
Gökhan Çelik
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin konut kura çekimi, il il gerçekleşmeye devam ediyor. Yeni haftanın başlaması ve kura takviminin güncellenmesiyle birlikte binlerce ailenin gözü TOKİ’nin Yozgat ve Kütahya kura çekimi sonuçlarına çevrildi. Özellikle Yozgat ve Kütahya illerinde başvuru yapan vatandaşlar, "İsmim çıktı mı?" sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Yozgat ve Kütahya TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Noter huzurunda yapılacak çekiliş saat kaçta başlayacak? İşte TOKİ Yozgat ve Kütahya kura sonuçları sorgulama ekranı.
TOKİ ve hükümet işbirliği ile gerçekleştirilen 500 bin sosyal konut kura çekiminde gözler Yozgat ve Kütahya için açıklanacak hak sahiplerine çevrildi. 2026 yılı şubat ayı takvimine göre, Anadolu illerindeki kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Yozgat ve Kütahya için yapılacak kura çekimi ise başladı. Peki, Yozgat ve Kütahya TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
50 İLDE TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI
TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.
Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova ve Kırıkkale'de kuralar çekildi. Böylece 50 ilde toplam 177 bin 126 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.
YOZGAT VE KÜTAHYA TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bugün, Yozgat ve Kütahya'da yapılacak konutlar için kura çekimi gerçekleşiyor ve kura çekiminin adından hak sahipleri belirlenecek ve sonuçlar TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.
Yozgat'ta 2 bin 858, Kütahya'da 3 bin 592 konut için gerçekleşecek olan kura çekimi sonuçlarının akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.
İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.
Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;
Not: Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz. Aktif olarak işaretlenen illere tıklandığında ilgili kura sonucu sayfası yeni sekmede açılmaktadır. Gri renkte gösterilen illerin kura sonuçları henüz ilan edilmemiştir.
9-16 ŞUBAT TOKİ KURA TAKVİMİ
Yeni haftanın takvimi şu şekilde:
9 Şubat'ta Yozgat'ta 2 bin 858, Kütahya'da 3 bin 592,
10 Şubat Salı Bilecik'te 1419,
11 Şubat Çarşamba Çankırı'da 1753,
12 Şubat Perşembe Bolu'da 1950,
13 Şubat Cuma Tekirdağ'da 6 bin 865, Balıkesir'de 7 bin 548 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.
Bu hafta 7 ilde toplam 25 bin 985 konutun daha kurası çekilecek. Böylece, 15 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 57'ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111'e yükselecek.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ
İstanbul, Ankara ve İzmir için kura takvimi, TOKİ tarafından henüz duyurulmadı. En yüksek konut bazlı kura çekiminin gerçekleşeceği İstanbul, Ankara ve İzmir için tarihler merak ediliyor.
Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.