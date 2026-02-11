İl il TOKİ kura takvimi 2026: İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?
11.02.2026 12:52
NTV - Haber Merkezi
TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi için heyecan sürmeye devam ediyor. 29 Aralık’ta başlayan "İlk Evim" kura maratonunda 11 Şubat itibarıyla toplamda 53 ilin kuraları çekildi ve hak sahipleri belirlendi. Binlerce vatandaşın "Bana da çıkar mı?" umuduyla beklediği çekilişlerde, Anadolu illerinin ardından gözler metropollere çevrildi. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir’de TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte il il güncel TOKİ kura tarihleri.
TOKİ 500 bin sosyal konut kuraları il il gerçekleşmeye devam ederken, gözler en fazla başvurunun yapıldığı İstanbul, Ankara ve İzmir'e çevrildi. TOKİ'nin yoğunluğu yönetmek adına kura tarihlerini takvimin sonuna doğru planladığı öngörülüyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İstanbul, Ankara ve İzmir için kura takvimi, TOKİ tarafından henüz duyurulmadı. En yüksek konut bazlı kura çekiminin gerçekleşeceği İstanbul, Ankara ve İzmir için tarihler merak ediliyor.
Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.
TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI İL İL AÇIKLANIYOR
TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.
Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya ve Bilecik'te kuralar çekildi. Böylece 53 ilde toplam 184 bin 995 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.
Bugün ise Çankırı'da yapılacak konutlar için kura çekimi gerçekleşecek ve hak sahipleri belirlenecek.
İL İL TOKİ KURA TAKVİMİ 2026
Bu haftanın kura takvimi şu şekilde:
9 Şubat'ta Yozgat'ta 2 bin 858, Kütahya'da 3 bin 592,
10 Şubat Salı Bilecik'te 1419,
11 Şubat Çarşamba Çankırı'da 1753,
12 Şubat Perşembe Bolu'da 1950,
13 Şubat Cuma Tekirdağ'da 6 bin 865, Balıkesir'de 7 bin 548 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.
Bu hafta 7 ilde toplam 25 bin 985 konutun daha kurası çekilecek. Böylece, 15 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 57'ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111'e yükselecek.
EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
TOKİ tarafından açıklanan takvime göre, konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.