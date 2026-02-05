İl il TOKİ kura takvimi 2026: TOKİ 500 bin konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? (5-8 Şubat il il TOKİ kura sonuçları sorgulama)
05.02.2026 10:37
NTV - Haber Merkezi
Milyonlarca vatandaşın ilk ev sahibi olma hayaliyle beklediği TOKİ 500 bin konut kura çekimi sürmeye devam ediyor. Binlerce ailenin uygun şartlarla ev sahibi olma hayali kurduğu TOKİ 500 bin konut kuraları, yayımlanan takvime göre il il gerçekleşmeye devam ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illerde ikamet eden adaylar, noter huzurunda çekilecek kuralar için nefesini tuttu. 5-8 Şubat tarihleri arasında hangi illerin kuraları çekilecek? TOKİ kura sonuçları hangi ilde, ne zaman açıklanacak? İşte il il 2026 TOKİ kura takvimi ve sorgulama ekranı.
TOKİ 500 bin konut kura sonuçları sorgulama sayfası, yayımlanan takvime göre il il güncellenmeye devam ediyor. 4 Şubat'ta kurası tamamlanan illerin ardından şimdi gözler yayımlanan yeni takvim sonrasında 5-8 Şubat tarihlerindeki TOKİ kura sonuçlarına çevrildi. 5-8 Şubat tarihleri arasında hangi illerin kuraları çekilecek? TOKİ kura sonuçları hangi ilde, ne zaman açıklanacak? İşte il il 2026 TOKİ kura takvimi ve sorgulama ekranı.
TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.
Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Düzce, Elazığ ve daha birçok ilde sosyal konutların hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.
Bugün ise Kahramanmaraş ve Afyonkarahisar'da yapılacak konutlar için kura çekimi gerçekleşecek.
İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.
Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;
Not: Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.
5-8 ŞUBAT 2026 TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ
Bu hafta noter huzurunda gerçekleştirilecek TOKİ kura çekimi programı şöyle:
5 Şubat 2026 Perşembe günü Kahramanmaraş 8 bin 195, Afyonkarahisar'da 4 bin 370,
6 Şubat 2026 Cuma günü Osmaniye'de 2 bin 990,
7 Şubat 2026 Cumartesi günü Yalova'da bin 805, Kırıkkale'de bin 736 konut için kura çekimi gerçekleştirilecek.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İstanbul, Ankara ve İzmir için kura takvimi, TOKİ tarafından henüz duyurulmadı. En yüksek konut bazlı kura çekiminin gerçekleşeceği İstanbul, Ankara ve İzmir için tarihler merak ediliyor.
Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.