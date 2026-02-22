İl il TOKİ kura takvimi 2026: TOKİ kura sonuçları hangi ilde, ne zaman açıklanacak? (23-27 Şubat TOKİ kura takvimi)
22.02.2026 09:56
Aydın Kayar
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "TOKİ 500 bin sosyal konut" projesi kapsamında heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yüz binlerce vatandaşın ev sahibi olma hayaliyle beklediği TOKİ kura çekilişlerinde süreç batı illerine doğru ilerlerken, gözler yeni haftanın programına çevrildi. Peki, 23-27 Şubat 2026 haftasında kura heyecanı hangi illerde yaşanacak? İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde kuralar ne zaman çekilecek ve sonuçlar nasıl öğrenilecek? İşte yeni haftanın TOKİ kura takvimi.
Milyonlarca vatandaşın ev sahibi olma hayaliyle başvurduğu TOKİ kuralarında yeni haftaya giriş yapılıyor. Son olarak Bursa'da gerçekleşen TOKİ kura çekimiyle birlikte 17 bin 225 konut daha hak sahiplerini buldu. Yeni haftada ise noter huzurunda dönen küreler, binlerce ailenin kaderini belirlemeye devam edecek. Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta hangi illerde kura çekimi var? İstanbul, Ankara ve İzmir kuraları ne zaman çekilecek? İşte 2026 TOKİ kura takvimi ve il il sonuç sorgulama ekranı.
TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.
Bugüne kadar Adıyaman, Şırnak, Hakkâri, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Kastamonu, Sivas, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Kocaeli, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir, Karaman, Konya, Sakarya, Mersin, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Çanakkale, Gaziantep ve Bursa olmak üzere 69 ilde 312 bin 290 konutun hak sahipleri belirlendi.
Bu hafta ise Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde bulunan 5 ilde daha kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlenecek.
İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.
Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;
Not: Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.
23-27 ŞUBAT TOKİ KURA TAKVİMİ
Yeni haftanın takvimine göre,
24 Şubat Salı Uşak'ta 2 bin 558, Aydın'da 6 bin 973,
25 Şubat Çarşamba Isparta'da 2 bin 889,
26 Şubat Perşembe Burdur'da 2 bin 206,
27 Şubat Cuma Denizli'de 6 bin 370 bin konutun daha hak sahipleri belirlenecek.
Böylece 23-27 Şubat 2026 haftasında 5 ilde toplam 20 bin 996 konutun daha kurası çekilecek. 1 Mart'ta kurası çekilen il sayısı 74'e, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 333 bin 286'ya yükselecek.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İstanbul, Ankara ve İzmir için kura takvimi, TOKİ tarafından henüz duyurulmadı. En yüksek konut bazlı kura çekiminin gerçekleşeceği İstanbul, Ankara ve İzmir için tarihler merak ediliyor.
Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.