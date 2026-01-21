İl il TOKİ kura takvimi sorgulama 2026: Ocak ayı TOKİ 500 bin konut kura sonuçları illere göre açıklanıyor
21.01.2026 09:02
Birkan Erol
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 500 bin sosyal konut kura sonuçları, il il kura çekiminin tamamlanmasıyla açıklanmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin ortak olarak yürüttüğü 500 bin sosyal konut projesinde birçok ilin kura sonuçları takvime göre açıklanıyor. İlk kez ev sahibi olabilmek için şansını TOKİ kura çekiminde deneyecek olan vatandaşlar, ocak ayı kura takvimine göre sonuçları sorgulamaya başladı. TOKİ'nin resmi sitesindeki harita üzerinden güncel kura takvimi yayımlandı. TOKİ 500 bin sosyal konut kuraları ne zaman, hangi ilde yapılacak? İşte il il TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı.
TOKİ kura sonuçları gün gün açıklanmaya devam ediyor. TOKİ ve hükümetin ortaklığında gerçekleşen 500 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri, il il kura çekimiyle açıklanmaya devam ediyor. TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan harita ile birlikte, kırmızı renkteki illerin kura sonuçları sorgulanmaya başladı. Gözler ise 21-24 Ocak tarihlerindeki kura takvimine çevrildi. İşte il il TOKİ kura sonuçları sorgulama sayfası.
TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.
Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya ve Erzincan'da 75 bin 356 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Bugün ise Trabzon'da 3 bin 734, Tokat'ta 3 bin 392 konut için kura çekimi gerçekleşecek.
TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.
İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;
Not: Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.
GÜNCEL TOKİ KURA TAKVİMİ
Takvime göre 19 Ocak'ta Şanlıurfa'da 13 bin 790,
21 Ocak Çarşamba Trabzon'da 3 bin 734 ve Tokat'ta 3 bin 392,
22 Ocak Perşembe Amasya'da 2 bin 601,
23 Ocak Cuma Manisa'da 7 bin 459, Kastamonu'da 2 bin 380 ve Sivas'ta 3 bin 904,
24 Ocak Cumartesi Aydın'da 6 bin 973, 25 Ocak Pazar günü de Giresun'da 1676 konut için kura çekimi yapılacak.
Böylece, 45 bin 909 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. 25 Ocak'ta kurası tamamlanan il sayısı 32'ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 121 bin 265'e yükselecek.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İstanbul, Ankara ve İzmir için kura takvimi, TOKİ tarafından henüz duyurulmadı. En yüksek konut bazlı kura çekiminin gerçekleşeceği İstanbul, Ankara ve İzmir için tarihler merak ediliyor.
Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.
EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
TOKİ tarafından açıklanan takvime göre, konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.