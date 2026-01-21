İl il TOKİ kura takvimi sorgulama 2026: Ocak ayı TOKİ 500 bin konut kura sonuçları illere göre açıklanıyor

TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.

Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya ve Erzincan'da 75 bin 356 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Bugün ise Trabzon'da 3 bin 734, Tokat'ta 3 bin 392 konut için kura çekimi gerçekleşecek.

TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.