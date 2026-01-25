İl il TOKİ kura takvimi sorgulama ekranı 2026: TOKİ 500 bin konut kura çekimi sonuçları belli oluyor
25.01.2026 10:05
Birkan Erol
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan TOKİ 500 bin konut kura çekimi sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen "İlk Evim" projesinde kura çekimleri, Ocak 2026 itibarıyla takvime göre hız kesmeden sürüyor. 25 Ocak Pazar günü Giresun’daki hak sahiplerinin belirlenmesiyle haftalık takvim tamamlanırken, gözler yarın başlayacak yeni haftanın kura listesine çevrildi. Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan verilere göre, Ocak ayının son günlerinde ve Şubat başına sarkan kura takvimi netleşti. TOKİ 500 bin sosyal konut kuraları ne zaman, hangi ilde yapılacak? İşte il il TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı.
TOKİ kura sonuçları ocak ayının son haftası itibarıyla gün gün açıklanmaya devam ediyor. TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında gerçekleşen 500 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri, il il kura çekimiyle açıklanmaya devam ediyor. TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan harita ile birlikte, kırmızı renkteki illerin kura sonuçları sorgulanmaya başladı. Gözler ise 26-31 Ocak tarihlerindeki kura takvimine çevrildi. İşte il il TOKİ kura sonuçları sorgulama sayfası.
TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.
Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan ve birçok ilde sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Bugün ise Giresun'da 1676 konut için kura çekimi gerçekleşecek.
Bugünün ardından tamamlanan il sayısı 32'ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 121 bin 265'e yükselecek.
TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.
İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;
Not: Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.
GÜNCEL TOKİ KURA TAKVİMİ
Takvime göre 19 Ocak'ta Şanlıurfa'da 13 bin 790,
21 Ocak Çarşamba Trabzon'da 3 bin 734 ve Tokat'ta 3 bin 392,
22 Ocak Perşembe Amasya'da 2 bin 601,
23 Ocak Cuma Manisa'da 7 bin 459, Kastamonu'da 2 bin 380 ve Sivas'ta 3 bin 904,
24 Ocak Cumartesi Aydın'da 6 bin 973, 25 Ocak Pazar günü de Giresun'da 1676 konut için kura çekimi yapılacak.
Böylece, 45 bin 909 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. 25 Ocak'ta kurası tamamlanan il sayısı 32'ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 121 bin 265'e yükselecek.
GELECEK HAFTANIN TOKİ KURA TAKVİMİ
Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan verilere göre, Ocak ayının son günlerinde ve Şubat başına sarkan kura takvimi netleşti. İşte önümüzdeki günlerde kura çekilecek iller:
26 Ocak Pazartesi Osmaniye 1.550,
27 Ocak Salı Kilis 1.250,
28 Ocak Çarşamba Sinop 1.134,
29 Ocak Perşembe Niğde 1.030,
30 Ocak Cuma Ordu'da 2 bin 50 ve Aksaray'da 827,
31 Ocak Cumartesi Bartın'da 850 konut için kura çekimi yapılacak.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İstanbul, Ankara ve İzmir için kura takvimi, TOKİ tarafından henüz duyurulmadı. En yüksek konut bazlı kura çekiminin gerçekleşeceği İstanbul, Ankara ve İzmir için tarihler merak ediliyor.
Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.
EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
TOKİ tarafından açıklanan takvime göre, konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.