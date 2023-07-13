İl Milli Eğitim Müdürlükleri il içi yer değiştirme ihtiyaç listelerini paylaşmaya başladı: (2023 Öğretmenlerin il içi atama kontenjanları)

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2023 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri 13 Temmuz itibariyle başladı. Başvuru sürecinin başlaması ardından Milli Eğitim Müdürlükleri il içi yer değiştirme ihtiyaç listelerini paylaşmaya başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri il içi yer değiştirme ihtiyaç listelerini paylaşmaya başladı: (2023 Öğretmenlerin il içi atama kontenjanları) - 1

İl içi yer değiştirme talebinde bulunmak isteyen öğretmenler için süreç başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, İl içi yer değiştirme başvuruları 13- 17 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınacak. 

İl iç, atama başvurusu http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak. İl içi atamalar, İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından paylaşılan ihtiyaç listesinde yer alan iller doğrultusunda gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

İl Milli Eğitim Müdürlükleri il içi yer değiştirme ihtiyaç listelerini paylaşmaya başladı: (2023 Öğretmenlerin il içi atama kontenjanları) - 2

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN PAYLAŞILIYOR

İl Milli Eğitim Müdürlükleri, "2023 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" gereği ihtiyaç listelerini resmi internet adreslerinden ilan etti. 

İl Milli Eğitim Müdürlükleri il içi yer değiştirme ihtiyaç listelerini paylaşmaya başladı: (2023 Öğretmenlerin il içi atama kontenjanları) - 3


İl içi isteğe bağlı atamalar sonuçlanıncaya kadar yapılan atamalar, yargı kararı, hizmetin gereği soruşturma veya diğer nedenlere bağlı atamalar, emeklilik durumları ve norm kadro güncellemeleri ayrıca olabileceğinden ihtiyaç listesi sadece bilgi amaçlıdır.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri il içi yer değiştirme ihtiyaç listelerini paylaşmaya başladı: (2023 Öğretmenlerin il içi atama kontenjanları) - 4

İHTİYAÇ LİSTESİ AÇIKLANAN İLLER

Amasya
Ağrı
Antalya
Ardahan
Bartın
Batman
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Düzce
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Gümüşhane
Hakkari
İstanbul
Karabük
Kars
Kocaeli
Kütahya
Kırıkkale
Kırklareli
Malatya
Mardin
Niğde
Sakarya
Şırnak
Tokat
Trabzon
Uşak
Van
Zonguldak


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