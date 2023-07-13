İl Milli Eğitim Müdürlükleri il içi yer değiştirme ihtiyaç listelerini paylaşmaya başladı: (2023 Öğretmenlerin il içi atama kontenjanları)



İl içi isteğe bağlı atamalar sonuçlanıncaya kadar yapılan atamalar, yargı kararı, hizmetin gereği soruşturma veya diğer nedenlere bağlı atamalar, emeklilik durumları ve norm kadro güncellemeleri ayrıca olabileceğinden ihtiyaç listesi sadece bilgi amaçlıdır.