İl Milli Eğitim Müdürlükleri il içi yer değiştirme ihtiyaç listelerini paylaşmaya başladı: (2023 Öğretmenlerin il içi atama kontenjanları)
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2023 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri 13 Temmuz itibariyle başladı. Başvuru sürecinin başlaması ardından Milli Eğitim Müdürlükleri il içi yer değiştirme ihtiyaç listelerini paylaşmaya başladı.
İl içi yer değiştirme talebinde bulunmak isteyen öğretmenler için süreç başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, İl içi yer değiştirme başvuruları 13- 17 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınacak.
İl iç, atama başvurusu http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak. İl içi atamalar, İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından paylaşılan ihtiyaç listesinde yer alan iller doğrultusunda gerçekleştirilecek.