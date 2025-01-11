İl olması beklenen ilçeler belli oldu: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe

TÜİK'İN İL OLMA KRİTERLERİ

Türkiye'nin bazı ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları yerlerin il statüsü kazanmasıyla ilgili beklenti içerisindedir. Ancak TÜİK’in belirttiği kriterler karşılanmadığı sürece bu taleplerin yerine getirilmesi mümkün olmuyor.



TÜİK’in öne sürdüğü kriterlere göre:



Nüfusu 100 binin altında olan ilçeler il olma hakkını kaybeder.



İl merkezine 30 kilometreden daha yakın mesafedeki ilçeler bu sürece dahil edilmez.

İşte il olması beklenen 24 ilçe;