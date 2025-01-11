İl olması beklenen ilçeler belli oldu: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe
İl olması beklenen ilçeler listesi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Türkiye'de şu an 81 il bulunuyor fakat bu sayı bazı ilçelerin il olma şartlarını karşılaması ve il olmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde değişebilir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen kriterlere göre, bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için en az 100 bin nüfusa ve il merkezine 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor. Peki, il olması beklenen ilçeler hangileri? İşte listede yer alan 24 ilçe.
İl olma şartlarını karşılayan ilçeler listesi açıklandı. 100 bin nüfusu ve il merkezine 30 kilometre uzaklığı olan ilçeler, il olabilmek statüsünde yer alıyor. Bu şartların yanı sıra ekonomik kriterler de dikkate alınıyor.