İl olması beklenen ilçeler belli oldu: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe

İl olması beklenen ilçeler listesi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Türkiye'de şu an 81 il bulunuyor fakat bu sayı bazı ilçelerin il olma şartlarını karşılaması ve il olmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde değişebilir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen kriterlere göre, bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için en az 100 bin nüfusa ve il merkezine 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor. Peki, il olması beklenen ilçeler hangileri? İşte listede yer alan 24 ilçe.

İl olması beklenen ilçeler belli oldu: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 1

İl olma şartlarını karşılayan ilçeler listesi açıklandı. 100 bin nüfusu ve il merkezine 30 kilometre uzaklığı olan ilçeler, il olabilmek statüsünde yer alıyor. Bu şartların yanı sıra ekonomik kriterler de dikkate alınıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İl olması beklenen ilçeler belli oldu: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 2

KENDİNE YETEBİLMESİ GEREKİYOR

İlçenin ekonomik açıdan kendi kendine yetebilmesi ve başka bir ile bağımlı olmaması, il olma şansını oldukça yükseltiyor. Ayrıca eğitim, ulaşım, sosyal hizmetler ve toplum yapısı gibi unsurlar da süreci etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

İl olması beklenen ilçeler belli oldu: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 3

TÜİK'İN İL OLMA KRİTERLERİ

Türkiye'nin bazı ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları yerlerin il statüsü kazanmasıyla ilgili beklenti içerisindedir. Ancak TÜİK’in belirttiği kriterler karşılanmadığı sürece bu taleplerin yerine getirilmesi mümkün olmuyor.

TÜİK’in öne sürdüğü kriterlere göre:

Nüfusu 100 binin altında olan ilçeler il olma hakkını kaybeder.

İl merkezine 30 kilometreden daha yakın mesafedeki ilçeler bu sürece dahil edilmez.

İşte il olması beklenen 24 ilçe;

İl olması beklenen ilçeler belli oldu: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 4

YÜKSEKOVA (HAKKARİ): NÜFUS 121.969

İl olması beklenen ilçeler belli oldu: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 5

MİDYAT (MARDİN): NÜFUS 122.308

İl olması beklenen ilçeler belli oldu: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 6

ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ): NÜFUS 127.755

İl olması beklenen ilçeler belli oldu: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 7

POLATLI (ANKARA): NÜFUS 128.895 

İl olması beklenen ilçeler belli oldu: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 8

KAHTA (ADIYAMAN): NÜFUS 132.303

İl olması beklenen ilçeler belli oldu: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 9

KOZAN (ADANA): NÜFUS 132.642

İl olması beklenen ilçeler belli oldu: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 10

ÜNYE (ORDU): NÜFUS 132.915

İl olması beklenen ilçeler belli oldu: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 11

ERGANİ (DİYARBAKIR): NÜFUS 137.492

İl olması beklenen ilçeler belli oldu: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 12

KONYA EREĞLİ (KONYA): NÜFUS 153.849

İl olması beklenen ilçeler belli oldu: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 13

LÜLEBURGAZ (KIRKLARELİ): NÜFUS 155.670

İl olması beklenen ilçeler belli oldu: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 14

CİZRE (ŞIRNAK): NÜFUS 161.135

İl olması beklenen ilçeler belli oldu: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 15

NAZİLLİ (AYDIN): NÜFUS 162.000

İl olması beklenen ilçeler belli oldu: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 16

BANDIRMA (BALIKESİR): NÜFUS 166.836

İl olması beklenen ilçeler belli oldu: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 17

ERCİŞ (VAN): NÜFUS 171.000

İl olması beklenen ilçeler belli oldu: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 18

EDREMİT (BALIKESİR): NÜFUS 171.700

İl olması beklenen ilçeler belli oldu: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 19

ZONGULDAK EREĞLİ (ZONGULDAK): NÜFUS 175.294

İl olması beklenen ilçeler belli oldu: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 20

FETHİYE (MUĞLA): NÜFUS 177.569

İl olması beklenen ilçeler belli oldu: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 21

İSKENDERUN (HATAY): NÜFUS 227.498

İl olması beklenen ilçeler belli oldu: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 22

MANAVGAT (ANTALYA): NÜFUS 258.367

İl olması beklenen ilçeler belli oldu: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 23

SİVEREK (ŞANLIURFA): NÜFUS 271.832

İl olması beklenen ilçeler belli oldu: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 24

ÇORLU (TEKİRDAĞ): NÜFUS 294.000

İl olması beklenen ilçeler belli oldu: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 25

İNEGÖL (BURSA): NÜFUS 299.203

İl olması beklenen ilçeler belli oldu: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 26

TARSUS (MERSİN): NÜFUS 353.469

İl olması beklenen ilçeler belli oldu: İl olma şartını karşılayan 24 ilçe - 27

ALANYA (ANTALYA): NÜFUS 359.891

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