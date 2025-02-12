İl valilikleri kar tatili olan illeri duyurdu: Okullar kaç gün tatil? 13 Şubat Perşembe günü okullar tatil mi?

Yoğun kar yağışı ve hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi nedeniyle birçok ilde ulaşım olumsuz etkilendi. Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte valilikler tarafından peş peşe tatil açıklamaları geldi. Yetkililer, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliği için bazı illerde eğitime ara verildiğini duyurdu.



İstanbul Valiliği, kent genelinde kar yağışının ulaşımda aksamalara yol açabileceğini belirterek, 1 gün süreyle tüm okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Bunun yanı sıra, yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.



Öğrenciler ve veliler, hangi illerde okulların tatil edildiğini merakla takip ediyor. Valilikler tarafından yapılan açıklamalara göre, bazı illerde yalnızca taşımalı eğitime ara verilirken, bazı bölgelerde tüm kademelerde eğitim-öğretime geçici süreyle durduruldu. Okulların 13 Şubat tatil edilip edilmeyeceği ise akşam saatlerinde netleşecek.