İl valilikleri kar tatili olan illeri duyurdu: Okullar kaç gün tatil? 13 Şubat Perşembe günü okullar tatil mi?

Hafta başından bu yana devam eden kar yağışı tatil haberlerini de beraberinde getirdi. Şiddetli kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, birçok ilde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda meydana gelen aksaklıklar nedeniyle valilikler, okulların tatil edilmesine yönelik art arda açıklamalarda bulunuyor. Öğrenciler ve veliler, 13 Şubat’ta eğitim-öğretime ara verilip verilmediğini merak ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve yetkililerden gelen güncel duyurular yakından takip ediliyor. Peki, okullar kaç gün tatil? 13 Şubat Perşembe günü okullar tatil mi?

İl valilikleri kar tatili olan illeri duyurdu: Okullar kaç gün tatil? 13 Şubat Perşembe günü okullar tatil mi? - 1

Yoğun kar yağışı ve hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi nedeniyle birçok ilde ulaşım olumsuz etkilendi. Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte valilikler tarafından peş peşe tatil açıklamaları geldi. Yetkililer, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliği için bazı illerde eğitime ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği, kent genelinde kar yağışının ulaşımda aksamalara yol açabileceğini belirterek, 1 gün süreyle tüm okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Bunun yanı sıra, yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Öğrenciler ve veliler, hangi illerde okulların tatil edildiğini merakla takip ediyor. Valilikler tarafından yapılan açıklamalara göre, bazı illerde yalnızca taşımalı eğitime ara verilirken, bazı bölgelerde tüm kademelerde eğitim-öğretime geçici süreyle durduruldu. Okulların 13 Şubat tatil edilip edilmeyeceği ise akşam saatlerinde netleşecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

İl valilikleri kar tatili olan illeri duyurdu: Okullar kaç gün tatil? 13 Şubat Perşembe günü okullar tatil mi? - 2

İSTANBUL'DA İL GENELİNDE OKULLAR TATİL

Kar yağışı başta Sultangazi olmak üzere bazı bölgelerde sabah saatlerinde şiddetini artırdı.

Sultangazi’de araçların üstü beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler'de de zaman zaman etkili oldu.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

İl valilikleri kar tatili olan illeri duyurdu: Okullar kaç gün tatil? 13 Şubat Perşembe günü okullar tatil mi? - 3

TEKİRDAĞ'IN 5 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Tekirdağ Valiliği, Çorlu, Kapaklı, Saray, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellerin de idari izinli sayıldığı bildirildi.

İl valilikleri kar tatili olan illeri duyurdu: Okullar kaç gün tatil? 13 Şubat Perşembe günü okullar tatil mi? - 4

KAHRAMANMARAŞ'IN TATİL İLÇELERİ

Nurhak ve Göksun ilçelerinde yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla eğitime 12 Şubat Çarşamba günü için ara verildi.

Elbistan'da yarın taşımalı eğitim yapılmayacağı, ayrıca merkez Dulkadiroğlu'nda 19 ve Onikişubat'ta 19 mahallede eğitime ara verildiği bildirildi.

İl valilikleri kar tatili olan illeri duyurdu: Okullar kaç gün tatil? 13 Şubat Perşembe günü okullar tatil mi? - 5

ÇORUM'UN ORTAKÖY İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Çorum’un Ortaköy ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu bölgelerde okulların tatil edildiği, diğer köylerde eğitime devam edileceği belirtildi.

İl valilikleri kar tatili olan illeri duyurdu: Okullar kaç gün tatil? 13 Şubat Perşembe günü okullar tatil mi? - 6

SİNOP VALİLİĞİNDEN TATİL AÇIKLAMASI

Sinop Valiliği, Türkeli ve Boyabat ilçelerindeki bazı köylerde ve mahallelerde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Ayancık ilçesinde ise ilçe genelinde taşımalı eğitimin tatil edildiği duyuruldu. Tatil açıklamasında;

"Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği çerçevesinde, Türkeli ilçesinde Akçabük, Direkli, Çatakörencik, Çatakgeriş, Doğanlı ve Kuz köyleri ile Boyabat ilçesinin Çukurhan, Karamusalı, Boyalı, Engilekin, Ören, Erkeç, Yenimehmetli, Yenicamili, Yenikayalı, Bölüklü, Gökçukur ve Uzunçay köylerinin yanı sıra aynı ilçenin Doğanburnu ve Gökçeağaçsakızı Caba Deresi mahallelerinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 12 Şubat Çarşamba günü eğitim, öğretime ara verilmiştir." denildi.

İl valilikleri kar tatili olan illeri duyurdu: Okullar kaç gün tatil? 13 Şubat Perşembe günü okullar tatil mi? - 7

SAMSUN'UN 3 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Samsun'un Alaçam, Asarcık ve Ladik ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Alaçam, Asarcık ve Ladik ilçelerinde 12 Şubat Çarşamba günü taşımalı bazı okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

İl valilikleri kar tatili olan illeri duyurdu: Okullar kaç gün tatil? 13 Şubat Perşembe günü okullar tatil mi? - 8

MALATYA'NIN ÜÇ İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Malatya'nın Doğanşehir ve Arapgir ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun buzlanma, tipi ve kar yağışı nedeniyle ilçedeki okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Arapgir Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi üzerine ilçede eğitime bugün ara verildiği, hamile, engelli, diyaliz hastası, kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

İl valilikleri kar tatili olan illeri duyurdu: Okullar kaç gün tatil? 13 Şubat Perşembe günü okullar tatil mi? - 9

ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, ilçelerdeki kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlilerine de idari izin verildiği belirtildi.

Tut ilçesinde de taşımalı eğitime bugün ara verildi.

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