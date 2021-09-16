İlaç mümessili, hobisinin peşinden gitti: Klasik otomobilleri restore ediyor

OTOMOBİLLER ORİJİNALLİĞİNİ KAYBETMİYOR

Araç restoresinin pahalı bir uğraş olduğunu ancak tutkusundan da vazgeçemediğini ifade eden Erşen, ''Aslında farklılığımız şu standart restorasyonların yanı sıra kişiselleştirme ön plana çıkıyor. Şu an yaptığımız 2 aracımıza da farklı kişisellik katmak istiyoruz. Çalışmalarımızda modifiye olmuyor, bu kavramı kullanmıyoruz. Orijinalliğini kaybetmiyorlar'' diye konuştu.