İlaçlama sırasında ölen Altay bebeğin ailesi: Sonuna kadar peşinde olacağız
İzmir'de 4 katlı binanın en üst katında tahtakurusu şikayetiyle yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle ölen 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Ekiplerin yaptığı ölçümler sonucu olayın yaşandığı apartmandaki değerlerin halen yüksek çıktığı, bitişikteki diğer binalarda ise durumun normale döndüğü belirtildi. İlaçlama firmanın yaptığı bir hata nedeniyle zehirli gazın tüm apartmana yayıldığı değerlendirilirken Kınalı ailesi, olayın sorumlularının peşinde olacaklarını dile getirdi. Olaya ilişkin apartmanı ilaçlayan firmanın iki personeli tutuklanarak cezaevine gönderildi, bir personel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'taki apartmanda 4 katlı binanın en üst katında oturan aile, dairede ilaçlama yaptırdı.