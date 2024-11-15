İlaçlama sırasında ölen Altay bebeğin ailesi: Sonuna kadar peşinde olacağız

Olayın yaşandığı binanın yanındaki otelde çalışan Uğur Yıldız ise bir ihmalin söz konusu olduğunu dile getirip "Muhtemelen firmanın yaptığı bir hata sebebiyle zehirli gaz tüm apartmana yayılıyor. Zehirli gazı boşaltmak için tüm mahalleyi boşaltan AFAD yetkilileri, gerekli işlemleri yaptı." dedi.

Yıldız, olayın yaşandığı binaya girişin yasak olduğunu da sözlerine ekledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.