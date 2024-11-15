İlaçlama sırasında ölen Altay bebeğin ailesi: Sonuna kadar peşinde olacağız

İzmir'de 4 katlı binanın en üst katında tahtakurusu şikayetiyle yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle ölen 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Ekiplerin yaptığı ölçümler sonucu olayın yaşandığı apartmandaki değerlerin halen yüksek çıktığı, bitişikteki diğer binalarda ise durumun normale döndüğü belirtildi. İlaçlama firmanın yaptığı bir hata nedeniyle zehirli gazın tüm apartmana yayıldığı değerlendirilirken Kınalı ailesi, olayın sorumlularının peşinde olacaklarını dile getirdi. Olaya ilişkin apartmanı ilaçlayan firmanın iki personeli tutuklanarak cezaevine gönderildi, bir personel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlaçlama sırasında ölen Altay bebeğin ailesi: Sonuna kadar peşinde olacağız - 1

Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'taki apartmanda 4 katlı binanın en üst katında oturan aile, dairede ilaçlama yaptırdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İlaçlama sırasında ölen Altay bebeğin ailesi: Sonuna kadar peşinde olacağız - 2

Tüm daireler dün ilaçlanmadan etkilendi. İhbarla adrese AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanları ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda 2'nci katta yaşayan Altay Toprak Kınalı, annesi Raziye Kınalı, babası Recep Kınalı ve apartmanda yaşayanlardan G.U. hastaneye kaldırıldı.

İlaçlama sırasında ölen Altay bebeğin ailesi: Sonuna kadar peşinde olacağız - 3

HAYATINI KAYBETTİ

5 kez kalbi duran ve yeniden çalıştırılan Altay Toprak Kınalı, müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

İlaçlama sırasında ölen Altay bebeğin ailesi: Sonuna kadar peşinde olacağız - 4

Kınalı çifti tedavileri sonrası taburcu edildi, G.U.'nun ise Alsancak Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturmada, apartmanı ilaçlayan firmanın 3 personeli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli E.G (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.Ö (47) ve E.G (44) tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İlaçlama sırasında ölen Altay bebeğin ailesi: Sonuna kadar peşinde olacağız - 5

TAHLİYE EDİLDİ

İlaçlamanın yapıldığı apartman ile yanındaki 2 apartman da ekipler tarafından tahliye edildi.

Tahliye edilen kişilere, İzmir Valiliği tarafından geçici barınma hizmeti sağlandı. AFAD KBRN ekipleri, binalarda havalandırma çalışması yaptı.

İlaçlama sırasında ölen Altay bebeğin ailesi: Sonuna kadar peşinde olacağız - 6

"CANIMIZ YANDI"

Oğlunun cenazesini almak için bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne gelen Recep Kınalı, olay nedeniyle çok üzgün olduklarını belirterek "Konuşmaya halim yok." dedi.

İlaçlama sırasında ölen Altay bebeğin ailesi: Sonuna kadar peşinde olacağız - 7

Altay Toprak Kınalı'nın amcası Ramazan Kınalı ise "Bilinçsiz bir ilaçlama yüzünden canımız yandı, yeğenimizi kaybettik. Acımız büyük. Şu an konuşacak fazla bir kelime yok. Halimizi görüyorsunuz. Acımızı yaşayalım, ondan sonra adli süreçle avukatlarımız ilgilenecek. Bu olayın sorumlularının sonuna kadar peşinde olacağız" ifadelerini kullandı.

İlaçlama sırasında ölen Altay bebeğin ailesi: Sonuna kadar peşinde olacağız - 8

Olayın yaşandığı binanın yanındaki otelde çalışan Uğur Yıldız ise bir ihmalin söz konusu olduğunu dile getirip "Muhtemelen firmanın yaptığı bir hata sebebiyle zehirli gaz tüm apartmana yayılıyor. Zehirli gazı boşaltmak için tüm mahalleyi boşaltan AFAD yetkilileri, gerekli işlemleri yaptı." dedi.

Yıldız, olayın yaşandığı binaya girişin yasak olduğunu da sözlerine ekledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlaçlama sırasında ölen Altay bebeğin ailesi: Sonuna kadar peşinde olacağız - 9

DEĞERLER HALA YÜKSEK ÇIKIYOR

Öte yandan güvenlik önlemi alınan ve araç trafiğine kapatılan mahallede, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer ekiplerince tahliye edilen apartmanlarda havalandırma çalışmaları devam ediyor.

Apartman sakinlerinden Sezgin Işıkadalı, 25 yıldır burada yaşadıklarını belirterek, ilaçlamanın yapıldığı dairenin alt ve üst katındaki dairelerde yaşayanların zehirlendiğini söyledi.

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