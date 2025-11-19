İlaçlama şirketi sertifikasız, çalışanları eğitimsiz. Bir aile yok oldu 8 kişi tutuklandı

Almanya’dan 9 Kasım 2025’de turistik amaçla İstanbul’a gelerek 13 Kasım 2025'de ‘zehirlenme’ iddiasıyla hayatlarını kaybeden anne Çiğdem Böcek (27) baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek’in ölümlerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Böcek Ailesi'nin şüpheli ölümü sonrası adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden, 6'sı tutuklama talebiyle, bir tanesi de adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Biri otel çalışanı, 3’ü ilaçlama şirketi çalışanı olmak üzere 4 şüpheli tutuklandı. Bir otel sahibi, bir otel çalışanı ve simitçi olmak üzere 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında daha önce de 4 kişi tutuklanmıştı ve tutuklu sayısı son kararla birlikte 8'e yükseldi.

Tutuklu şüpheliler arasında ailenin kaldığı otelin sahibi ve o otelde ilaçlama yapan şirket yetkilisi de var.

Otelde, Alfasc ve Cypermetrin isimli markalı böcek ilaçlama kimyasallarının sertifikasız kullanıldığı anlaşıldı. Bu ilaçların, mide bulantısı, uzun süreli kusma, mide ağrıları, ishal, bilinç kaybı ve koma yaşattığına dair kayıtlar var. Böcek ailesi hastaneye ilk gittiklerinde bu durumdaydı ve daha sonra otel odasına geri geldiklerinde durumları ağırlaştı.

SANIKLARIN İFADELERİ

Savcılık ifadeleri, ilaçlama şirketinin kurumsal yapısı olmadığını, sertifikasız ve eğitimsiz ilaçlama yaptıklarını gösteriyor.

İlaçlama firması yetkilisi şüpheli Zeki K. ifadesinde, şöyle şu iddiaları dile getirdi:

“DSS şirketi bana aittir. Ben bu şirketi 6-7 yıl önce kurdum. Şirkete ait bir iş yeri yoktur home ofis olarak çalışırız. İş yerimde gündelikçi olarak Doğan C. çalışır. Oğlum Serkan bu iş yerinde çalışmaz. Sadece SGK kaydını bu şirket üzerinden yapmıştık.”

“SERTİFİKAM YOK”

"Benim ilaçlama işi ile ilgili herhangi bir sertifikam yoktur. Doğan C.’nin de bildiğim kadarıyla herhangi bir sertifikası yoktur. İlaçlama işlerinde Alfasc ve Cypermetrin isimli ilaçlar kullanılır. Bu ilaçların suya karıştırılarak yapıldığını bilirim.

"11 Kasım günü bir telefon geldi. Arayan kişi otel işlettiklerini odanın birinde böcek olduğunu ve ilaçlama yaptıracağını söyledi. Ben de Doğan C.’yi yönlendirdim. Doğan C. tek başına giderek ilaçlama yaptı. Ben hangi otele gittiğini dahi bilmiyorum."

İlaçlamayı yapan şüpheli Doğan C. ise, ifadesinde, "Benim ilaçlama işi ile ilgili herhangi bir sertifikam yoktur." diyerek kendisini savundu.