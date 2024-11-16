İlaçlamada ölen bebeğin ailesinden yürek burkan sözler: Önceki 3 oğlum anne karnında vefat etti

İzmir'in Konak ilçesinde bir apartmandaki haşere ilaçlamasının ardından zehirlenerek hayatını kaybeden 1 yaşındaki bebeğin babası Recep Kınalı, olayın sorumlularının hesap vermesi için mücadele edeceğini söyledi. Daha önce 3 oğlunun anne karnın vefat ettiğini dile getiren Kınalı, "Bu kötü dünyada oğlumu koruyamadım." dedi.

İlaçlamada ölen bebeğin ailesinden yürek burkan sözler: Önceki 3 oğlum anne karnında vefat etti - 1

Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'ta tahtakurusu için yapılan ilaçlama sonrası zehirlenerek hayatını kaybeden ve dün Pınarbaşı Mezarlığı'nda defnedilen Altay Toprak'ın annesi Raziye ve babası Recep Kınalı, bebeklerinin kabrini ziyaret etti.

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İlaçlamada ölen bebeğin ailesinden yürek burkan sözler: Önceki 3 oğlum anne karnında vefat etti - 2

Yitirdikleri bebeklerinin mezarı başında gözyaşı döken ve dua eden Kınalı çiftini, yakınları teselli etmeye çalıştı.

Baba Kınalı, ilaçlama yapıldığı sırada kendisinin evde olmadığını, eşi ve oğlunun ise ağabeyine gittiğini anlattı.

Üst kattaki dairede oturanların, eşine telefon ederek tahtakurusu için ilaçlama yapılacağını ve acil eve gelerek pencereleri kapatmasını istediğini ifade eden Kınalı, eve ağabeyinin gittiğini, bu sırada ilaçlamanın bitmiş olduğunu gördüğünü aktardı.

İlaçlamada ölen bebeğin ailesinden yürek burkan sözler: Önceki 3 oğlum anne karnında vefat etti - 3

Kınalı, "Ağabeyim eve gittiğinde ilaçlamanın yapıldığı dairenin dış kapısına bant çekildiğini görmüş. Oradakilere 'siz ilaçlamayı bitirmişsiniz, bizi çağırıyorsunuz, sıkıntı olmaz mı?' demiş. Onlar da ağabeyime 'bir sıkıntı olmaz, normal bir ilaçlama, sadece bir gün eve gelinmesin' demiş. Ben ertesi günü tek başıma evde kaldım, sonraki gün ise eşim ve çocuğumla evde kaldık." dedi.

İlaçlamada ölen bebeğin ailesinden yürek burkan sözler: Önceki 3 oğlum anne karnında vefat etti - 4

"ZEHİRLENDİĞİMİZİN FARKINA VARMADIK"

İlk gün evde kaldığında herhangi bir olumsuzluk yaşamadığını bu nedenle ailesini eve çağırdığını dile getiren Kınalı, olay gecesi ise oğullarının uyuyamadığını söyledi.

"Sabah 6-7 gibi ben ve eşim yerlere serildik, çok kötüydük. Ağabeyimi aradım ve o da yengemi yolladı. Yengem 'siz burada nasıl duruyorsunuz?' dedi. Biz zehirlendiğimizin farkına varamadık." diye konuşan Kınalı, "Yengem Altay Toprak'ı alıp evden çıktı. Ben yataktan kalkamıyordum, ayaklarımı, karnımı, hiçbir yerimi hissetmiyordum. Eşim banyonun koridorunda ben de yatakta ölü gibi yatıyorduk. Biz zehirlendiğimizi anladığımız an ambulans çağırdık ama zaman geçmişti." diye konuştu.

İlaçlamada ölen bebeğin ailesinden yürek burkan sözler: Önceki 3 oğlum anne karnında vefat etti - 5

Eşiyle uzun dönemdir çocuk sahibi olmaya çalıştıklarını, daha önce 3 çocuklarının anne karnında yaşamlarını yitirdiğini anlatan Kınalı, "Altay Toprak bizim 4'üncü oğlumuz. Önceki 3 oğlum anne karnında vefat etti, kucağımıza almak nasip olmadı." ifadelerini kullanan Kınalı, oğlunu koruyamadığı için çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Kendilerinin de daha önce tahtakurusu nedeniyle evlerini ilaçladıklarını ama kimseye bir zarar gelmediğini vurgulayan Kınalı, "Bundan sonra artık oğlum için hak, adalet, hukuk savaşını vereceğiz. Oğlumun hak ve adaletini sonuna kadar savunacağım." ifadelerini kullandı.

Baba Kınalı, acı olay sonrası kendisini arayarak hukuk mücadelesine destek vereceklerini belirten kurum ve kişilere teşekkür ettiğini, taraftarı olduğu ve oğluna isim verdiği Altay Spor Kulübünün de bu mücadelede kendilerini yalnız bırakmayacağını sözlerine ekledi.

AFAD ekiplerinin ilaçlamanın yapıldığı dairede yaptığı ölçümlerde değerlerin normale döndüğü, tahliye edilen binaya bugün giriş izni verileceği öğrenildi.

İlaçlamada ölen bebeğin ailesinden yürek burkan sözler: Önceki 3 oğlum anne karnında vefat etti - 6

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda haşere ilaçlamasının ardından 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı, zehirlenerek hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 3 kişi tedavileri sonrası taburcu edilirken, bina da boşaltılmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden ilaçlamayı yapan ziraat mühendisi B.Ö. (47) ile ilaçlamaya yardımcı olan çalışan E.G. (44) tutuklanmış, işe aracılık eden E.G. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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