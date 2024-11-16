İlaçlamada ölen bebeğin ailesinden yürek burkan sözler: Önceki 3 oğlum anne karnında vefat etti
İzmir'in Konak ilçesinde bir apartmandaki haşere ilaçlamasının ardından zehirlenerek hayatını kaybeden 1 yaşındaki bebeğin babası Recep Kınalı, olayın sorumlularının hesap vermesi için mücadele edeceğini söyledi. Daha önce 3 oğlunun anne karnın vefat ettiğini dile getiren Kınalı, "Bu kötü dünyada oğlumu koruyamadım." dedi.
Kahramanlar Mahallesi 1413 Sokak'ta tahtakurusu için yapılan ilaçlama sonrası zehirlenerek hayatını kaybeden ve dün Pınarbaşı Mezarlığı'nda defnedilen Altay Toprak'ın annesi Raziye ve babası Recep Kınalı, bebeklerinin kabrini ziyaret etti.