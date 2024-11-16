İlaçlamada ölen bebeğin ailesinden yürek burkan sözler: Önceki 3 oğlum anne karnında vefat etti

Eşiyle uzun dönemdir çocuk sahibi olmaya çalıştıklarını, daha önce 3 çocuklarının anne karnında yaşamlarını yitirdiğini anlatan Kınalı, "Altay Toprak bizim 4'üncü oğlumuz. Önceki 3 oğlum anne karnında vefat etti, kucağımıza almak nasip olmadı." ifadelerini kullanan Kınalı, oğlunu koruyamadığı için çok üzgün olduğunu dile getirdi.



Kendilerinin de daha önce tahtakurusu nedeniyle evlerini ilaçladıklarını ama kimseye bir zarar gelmediğini vurgulayan Kınalı, "Bundan sonra artık oğlum için hak, adalet, hukuk savaşını vereceğiz. Oğlumun hak ve adaletini sonuna kadar savunacağım." ifadelerini kullandı.

Baba Kınalı, acı olay sonrası kendisini arayarak hukuk mücadelesine destek vereceklerini belirten kurum ve kişilere teşekkür ettiğini, taraftarı olduğu ve oğluna isim verdiği Altay Spor Kulübünün de bu mücadelede kendilerini yalnız bırakmayacağını sözlerine ekledi.



AFAD ekiplerinin ilaçlamanın yapıldığı dairede yaptığı ölçümlerde değerlerin normale döndüğü, tahliye edilen binaya bugün giriş izni verileceği öğrenildi.