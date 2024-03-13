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İlayda nişanlısı tarafından öldüresiye dövüldü: ''Gözümü patlattı, ortalama 5-6 dakika aralıksız dövdü''

İstanbul Zeytinburnu'nda İlayda Ötünç isimli kadın, nişanlısı Barış Ç. tarafından öldüresiye dövüldü. Nişanlısı hakkında uzaklaştırma kararı aldıran 21 yaşındaki kadın, ''Gözümü patlattı ortalama 5-6 dakika kadar aralıksız dövdü. O an öleceğimi düşündüm.'' dedi.

İlayda nişanlısı tarafından öldüresiye dövüldü: ''Gözümü patlattı, ortalama 5-6 dakika aralıksız dövdü'' - 1

İstanbul'da bir kadın, nişanlısı tarafından tekme tokat dövüldü. İddiaya göre, Barış Ç.'nin bir arkadaşı sevgilisinin, İlayda Ötünç'ün yanında işe başlamasını istedi. Barış Ç. nişanlısına önce bu teklifi kabul etmemesini söylemesine rağmen daha sonra hep birlikte yemeğe çıkmak istedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İlayda nişanlısı tarafından öldüresiye dövüldü: ''Gözümü patlattı, ortalama 5-6 dakika aralıksız dövdü'' - 2

İlayda Ötünç nişanlısına fikrinin neden değiştiğini sorması üzerine tartışma çıktı. Barış Ç., nişanlısı Ötünç'ü arkadaşının sevgilisine hakaret etmekle suçladı.

İlayda nişanlısı tarafından öldüresiye dövüldü: ''Gözümü patlattı, ortalama 5-6 dakika aralıksız dövdü'' - 3

İddiaya göre Barış Ç., ''Arkadaşımın namusuna laf edemezsin.'' diyerek Ötünç'ü öldüresiye dövmeye başladı. Aldığı darbelerle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ötünç polise giderek şikayetçi oldu.

İlayda nişanlısı tarafından öldüresiye dövüldü: ''Gözümü patlattı, ortalama 5-6 dakika aralıksız dövdü'' - 4

''TEKME ATTI, NİŞAN KOLYEMİZİ KOPARDI"

Öldüresiye dövülen İlayda Ötünç, olayı şöyle anlattı:

''Ortak bir arkadaşımız vardı kız arkadaşının yurt dışından geleceğini söyledi, 'Yanına alır mısın?' diye teklifte bulunmuştu. Ben de nişanlanacağı kişi olduğu için yanıma alabileceğimi düşündüm. Kız yurt dışından geldikten sonra biz tanıştık. Nişanlım da kızı istemedi. Yanıma işe başlasa dahi asla diyaloğa girmememi söyledi. Ben de saygı duydum ve konuyu kapattım. Ramazanın ilk gününde beraber oruç açacağımızı söyledi.

İlayda nişanlısı tarafından öldüresiye dövüldü: ''Gözümü patlattı, ortalama 5-6 dakika aralıksız dövdü'' - 5

Düne kadar laf ediyordun da bugün kalkıp da nasıl beni yemeğe götürüyorsun dedim. 'Sen nasıl benim arkadaşımın evleneceği kadın hakkında böyle konuşursun?' dedi ve bana saldırmaya başladı. Tekme, tokat attı, nişan kolyemizi kopardı. Gözümü patlattı ortalama 5-6 dakika kadar aralıksız dövdü beni. O an öleceğimi düşündüm. Vurduğu demir sivri bir demir. Daha güçlü vursa kafama girmesi çok büyük olasılıktı.''

İlayda nişanlısı tarafından öldüresiye dövüldü: ''Gözümü patlattı, ortalama 5-6 dakika aralıksız dövdü'' - 6

"BİR ÇANTA KADAR DEĞERİM YOKMUŞ"

Barış Ç. olay sırasında yere düşen çantayı aldıktan sonra İlayda Ötünç'ü dövmeye devam etti. Ötünç, "Çantayı yerden alıp yerine koyduğu esnada ben gözümle uğraşıyordum. Kafamı kaldırdığımda onu o şekilde gördüğümde kendimi berbat bir halde hissettim. Bir çanta kadar değerimin olmadığını hissettim. Bütün her şey gözümün önünden geçti. Ara sokak kuytu bir köşe bir yer değildi. Darp raporu da aldım. Uzaklaştırma kararı bugün çıktı ve süreç mahkemede devam edecek." ifadelerini kullandı.

İlayda nişanlısı tarafından öldüresiye dövüldü: ''Gözümü patlattı, ortalama 5-6 dakika aralıksız dövdü'' - 7

Barış Ç. hakkında uzaklaştırma kararı verilirken, Barış Ç.'nin İlayda Ötünç'e daha önce de şiddet uyguladığı öğrenildi.

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