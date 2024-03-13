İlayda nişanlısı tarafından öldüresiye dövüldü: ''Gözümü patlattı, ortalama 5-6 dakika aralıksız dövdü''

Düne kadar laf ediyordun da bugün kalkıp da nasıl beni yemeğe götürüyorsun dedim. 'Sen nasıl benim arkadaşımın evleneceği kadın hakkında böyle konuşursun?' dedi ve bana saldırmaya başladı. Tekme, tokat attı, nişan kolyemizi kopardı. Gözümü patlattı ortalama 5-6 dakika kadar aralıksız dövdü beni. O an öleceğimi düşündüm. Vurduğu demir sivri bir demir. Daha güçlü vursa kafama girmesi çok büyük olasılıktı.''