İlayda nişanlısı tarafından öldüresiye dövüldü: ''Gözümü patlattı, ortalama 5-6 dakika aralıksız dövdü''
İstanbul Zeytinburnu'nda İlayda Ötünç isimli kadın, nişanlısı Barış Ç. tarafından öldüresiye dövüldü. Nişanlısı hakkında uzaklaştırma kararı aldıran 21 yaşındaki kadın, ''Gözümü patlattı ortalama 5-6 dakika kadar aralıksız dövdü. O an öleceğimi düşündüm.'' dedi.
İstanbul'da bir kadın, nişanlısı tarafından tekme tokat dövüldü. İddiaya göre, Barış Ç.'nin bir arkadaşı sevgilisinin, İlayda Ötünç'ün yanında işe başlamasını istedi. Barış Ç. nişanlısına önce bu teklifi kabul etmemesini söylemesine rağmen daha sonra hep birlikte yemeğe çıkmak istedi.