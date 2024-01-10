İlayda Taşçı 18 yıl önce kayboldu: Sokakta görsem tanıyamam!
İzmir Buca'da 2006 yılında, o zamanlar 5 yaşında olan İlayda Taşçı ailesiyle gittiği piknikte kayboldu. Ancak arama çalışmalarından herhangi bir sonuç çıkmadı. Acılı aile, 18 yıldır kızlarından gelecek herhangi bir haberi bekliyor.
Olay, 9 Nisan 2006'da meydana geldi. Buca ilçesinde oturan Saim- Bedriye Taşçı (50) çifti, ailece Kaynaklar bölgesindeki piknik alanına gitti. Gün boyunca piknik yapan, oyunlar oynayan Taşçı ailesi, akşam saatlerinde eve dönmek üzere hazırlık yaptığı sırada, o zaman 5 yaşında olan kızları İlayda'nın olmadığını fark etti.