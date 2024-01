İlayda Taşçı 18 yıl önce kayboldu: Sokakta görsem tanıyamam!

"18 YILDIR ÖLÜ GİBİYİZ"

Her gün telefonundan kızının fotoğraflarına bakan Taşçı, İlayda'nın adına bir sosyal medya hesabı açtıklarını belirtip, "Telefonumda kızımın fotoğrafları var. Onun adına sosyal medya hesabı açtık. Her gün kontrol ediyorum, paylaşım yapıyorum. Belki biri insafa gelir, 'Bu çocuğu gördüm' der diye bekliyoruz. Yeter ki bizim bu ateşimizi söndürsünler. 18 yıldır her gün yüreğimiz yanıyor. Hep telefonumu açtığımda karşımda o var. İnşallah bir gün gelir. O zaman bizden mutlusu olmaz. 18 yıldır ölü gibiyiz." diye konuştu.