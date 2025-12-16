İlayda'nın katili beş ay sonra yakalandı
16.12.2025 11:09
DHA
Diyarbakır'da öldürülen İlayda Alkaş'ın katil zanlısı Cemal Alpaslan, beş ay sonra Şırnak'ta yakalandı.
Diyarbakır'da cinayete kurban giden İlayda Alkaş'ın katil zanlısı beş ay sonra yakalandı.
Olay, 15 Temmuz akşam saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'ndeki 50'nci Sokak'ta meydana geldi.
İlayda Alkaş, bir arkadaşının doğum günü kutlamasından çıktıktan sonra ailesiyle birlikte evine gittiği sırada, dini nikahla birlikte yaşayıp bir süre önce ayrıldığı Cemal Alpaslan'ın silahlı saldırısına uğradı.
Genç kadın açılan ateşle ağır yaralanırken, saldırgan ise kaçtı.
Hastaneye kaldırılan İlayda Alkaş, kurtarılamadı. Alkaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.
BEŞ AY SONRA YAKALANDI
Polis, cinayetin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Diyarbakır 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından kasten öldürme suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Cemal Alpaslan'ın, Şırnak'ta olduğu belirlendi.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alpaslan'ı Silopi ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınana alınan şüphelinin Diyarbakır'a sevk edileceği öğrenildi.