İlayda'nın katili beş ay sonra yakalandı

Polis, cinayetin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Diyarbakır 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından kasten öldürme suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Cemal Alpaslan'ın, Şırnak'ta olduğu belirlendi.