İlayda'nın öldürülmeden önceki sesli mesajları: "Beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm"

BİR AY ÖNCEKİ SESLİ MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Alkaş’ın 2 aylık hamileyken uğradığı darp sonucu düşük yaptığı ve ölüm tehditleri nedeniyle annesi ve kız kardeşiyle Batman’a, İzmir’e ve ardından da Antalya’ya kaçtıkları öğrenildi. İlayda Alkaş’ın ölümünden yaklaşık 1 ay önce kız arkadaşıyla sosyal medyadan yaptığı sesli mesajlaşmalar ortaya çıktı.

Mesajlarda yaşadığı süreci anlatan Alkaş, arkadaşına şunları söylüyor:

"İnsanın huzuru oldu mu, kimse evini kendi elleriyle yıkmaz. Baştan beri güzel bir evlilik değildi. İlk aydan itibaren zaten sorunlu bir evlilikti. Ben birçok şeye göğüs gerdim. Yuvam yıkılmasın, evlat sahibi olayım diye diye diye… Sonra beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm. Ondan sonra zaten hiçbir şekilde kalmak istemedim. O şekil ayrıldım.