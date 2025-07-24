İlayda'nın öldürülmeden önceki sesli mesajları: "Beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm"
Diyarbakır'da ayrıldığı kişi tarafından öldürülen İlayda Alkaş'ın cinayetten yaklaşık bir ay önce kız arkadaşıyla yaptığı ve yaşadığı süreci anlattığı sesli mesajları ortaya çıktı.
Diyarbakır'da İlayda Alkaş (22) 15 Temmuz'da akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 50'nci Sokak'ta bir arkadaşının doğum günü çıkışı ailesiyle evine giderken birlikte yaşayıp ayrıldığı C.A.'nın (30) silahlı saldırısına uğramıştı.