İlayda'nın öldürülmeden önceki sesli mesajları: "Beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm"

Diyarbakır'da ayrıldığı kişi tarafından öldürülen İlayda Alkaş'ın cinayetten yaklaşık bir ay önce kız arkadaşıyla yaptığı ve yaşadığı süreci anlattığı sesli mesajları ortaya çıktı.

İlayda'nın öldürülmeden önceki sesli mesajları: "Beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm" - 1

Diyarbakır'da İlayda Alkaş (22) 15 Temmuz'da akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 50'nci Sokak'ta bir arkadaşının doğum günü çıkışı ailesiyle evine giderken birlikte yaşayıp ayrıldığı C.A.'nın (30) silahlı saldırısına uğramıştı.

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İlayda'nın öldürülmeden önceki sesli mesajları: "Beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm" - 2

Alkaş kanlar içerisinde yere yığılırken, C.A. kaçmıştı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan İlayda Alkaş hayatını kaybetmişti. Kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

İlayda'nın öldürülmeden önceki sesli mesajları: "Beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm" - 3

BABASI "ÖLDÜRÜYORSANIZ ÖLDÜRÜN" DEMİŞ

Annesi Hülya Alkaş’ın iddialarına göre; kızı İlayda Alkaş’ın dini nikahla evlendiği C.A. tarafından aylarca şiddet görerek, dış dünyayla bağı koparıldı. Ayrıca babasının Alkaş’ı tehdit ederek yeniden aynı eve gönderdiği, Alkaş’ın defalarca dövüldüğü, intihara teşebbüs ettiği, babasının ise müdahale etmediği, "Kendini aşağı at, ben karışmıyorum, ben ilgilenmiyorum. Öldürüyorsanız öldürün." dediği ileri sürüldü.

İlayda'nın öldürülmeden önceki sesli mesajları: "Beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm" - 4

BİR AY ÖNCEKİ SESLİ MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Alkaş’ın 2 aylık hamileyken uğradığı darp sonucu düşük yaptığı ve ölüm tehditleri nedeniyle annesi ve kız kardeşiyle Batman’a, İzmir’e ve ardından da Antalya’ya kaçtıkları öğrenildi. İlayda Alkaş’ın ölümünden yaklaşık 1 ay önce kız arkadaşıyla sosyal medyadan yaptığı sesli mesajlaşmalar ortaya çıktı.

Mesajlarda yaşadığı süreci anlatan Alkaş, arkadaşına şunları söylüyor:

"İnsanın huzuru oldu mu, kimse evini kendi elleriyle yıkmaz. Baştan beri güzel bir evlilik değildi. İlk aydan itibaren zaten sorunlu bir evlilikti. Ben birçok şeye göğüs gerdim. Yuvam yıkılmasın, evlat sahibi olayım diye diye diye… Sonra beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm. Ondan sonra zaten hiçbir şekilde kalmak istemedim. O şekil ayrıldım. 

İlayda'nın öldürülmeden önceki sesli mesajları: "Beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm" - 5

"OLMUŞ VE ÖLMÜŞE İNSAN ÇARE BULAMIYOR"

Hiçbir insan gerçekten mutlu olduğu bir evden kaçmaz, boşanmak istemez. Rabb’im hiçbir genç kızın başına vermesin. Bir kere olmuş ve ölmüşe insan çare bulamıyor. Ben o yüzden başıma gelen hiçbir şey için üzgün değilim. Bu da benim için bir tecrübedir. Rabb’im, inşallah daha beterlerinden saklasın. O çocuğun da belki olmayışı bir yandan hayırlıydı.

İlayda'nın öldürülmeden önceki sesli mesajları: "Beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm" - 6

"HER ŞEY DÜZELECEK"

Üzüntüsünü çekmedim desem yalan olur. Annelik içgüdüsüyle çok üzüldüm. Ama Rabb’im hayırlısını bana nasip etti, ona inanıyorum. Rabb’im inşallah bizi kötü, haset insanlardan korusun. Rabb’im bir daha başımıza getirmesin. Hayatımı inşallah daha da düzene koyacağım. Her şey düzelecek. Rabb’im yardımcım olsun. Senin de aynı şekilde."

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