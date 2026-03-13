İlber Ortaylı hayatını kaybetti. İlber Ortaylı kimdir, neden öldü? İşte Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatı ve biyografisi

Ortaylı, 1947 yılında doğdu. Avusturya'da bir göçmen kampında, 2. Dünya Savaşı sonrası yerinden edilen Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ortaylı, henüz 2 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti.

Ortaylı, ilk ve orta öğrenimini İstanbul Avusturya Lisesi'nde tamamlayıp 1965'te ise Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu.

Okuduğu okulların yanı sıra Ankara Üniversitesi'nin Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin unutulmaz hocalarından annesi Şefika Ortaylı ve uçak mühendisi babası Kemal Bey'in de öğreniminden geçen ünlü tarihçi, Batı'nın entelektüel disiplini ve Doğu'nun kültürel derinliğiyle 1970'te Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi'nden mezun oldu.