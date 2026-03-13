İlber Ortaylı hayatını kaybetti. İlber Ortaylı kimdir, neden öldü? İşte Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatı ve biyografisi
13.03.2026 16:48
NTV - Haber Merkezi
Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde sağlık problemleri yaşayan ve yoğun bakıma alınan İlber Ortaylı son olarak entübe edilmişti. “İlber Ortaylı öldü mü?” ve “İlber Ortaylı neden öldü?” soruları aranmaya başladı. İşte Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatı ve biyografisi...
Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen 78 yaşındaki İlber Ortaylı'nın sağlık durumu kötüleşti.
Prof. Dr. Ortaylı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
78 yaşında hayatını kaybeden Ortaylı'nın hayatı en çok aranan başlık haline geldi.
Peki, İlber Ortalı neden öldü, hastalığı neydi? İlber Ortaylı kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?
Ortaylı, 1947 yılında doğdu. Avusturya'da bir göçmen kampında, 2. Dünya Savaşı sonrası yerinden edilen Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ortaylı, henüz 2 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti.
Ortaylı, ilk ve orta öğrenimini İstanbul Avusturya Lisesi'nde tamamlayıp 1965'te ise Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu.
Okuduğu okulların yanı sıra Ankara Üniversitesi'nin Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin unutulmaz hocalarından annesi Şefika Ortaylı ve uçak mühendisi babası Kemal Bey'in de öğreniminden geçen ünlü tarihçi, Batı'nın entelektüel disiplini ve Doğu'nun kültürel derinliğiyle 1970'te Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi'nden mezun oldu.
Ortayı, İngilizce'den Fransızca ve Farsça'ya Almanca'dan Rusça ve İtalyanca'ya kadar birçok dili akıcı bir şekilde konuşabiliyordu.
Ayrıca, Tatarca, Slovakça, Romence, Sırpça, Hırvatça, Boşnakça, Arapça, Latince, İbranice ve Yunanca dillerine de hakim olan İlber Ortaylı, araştırmalarını, çeviriye ihtiyaç duymadan bu dillerde kaleme alınmış kaynaklardan yapıp lisan ayrımı olmadan makaleler yazıyordu.
Türkiye'de tarih biliminin en önemli araştırmalarına imza atan Halil İnalcık da Ortaylı'nın hayatına yön verenlerden biri olup Viyana'dan Chicago'ya uzanan eğitim yolculuğuyla dünyayı tanıyan bir akademisyen haline geldi.
Ünlü tarihçi; Berlin, Paris ve Princeton gibi dünya çapında üniversitelerin özel davetiyle, misafir öğretim görevlisi olarak çalıştı.
1982'de darbe döneminde akademik özgürlüğün yok sayılmasına karşı durarak üniversiteden istifa eden Ortaylı, 1989'da yeniden üniversiteye döndü ve profesör oldu.
Uzun ve kapsamlı bir akademik hayata sahip olan Ortaylı, yüzlerce öğrenci yetiştirip 50'den fazla esere imza attı.
2005'te Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı olarak atanan Ortaylı, tarihi sadece kitaplarla değil, mekanlarla da anlatmaya başladı.
Ortaylı için Cumhuriyet ve Atatürk sadece bir tarih konusu değil, bir aidiyet ve minnet meselesiydi.
Tarihin en hassas konularını en anlaşılır şekilde yorumlayan Ortaylı, NTV'ye konuk olduğu programda Mehmet Akif Ersoy'un dizeleriyle Çanakkale Zaferi'ni anlatırken gözyaşlarına hakim olamayacak kadar Türkiye aşığıydı.