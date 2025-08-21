İlçe ekonomisi için çok önemli: Sofralara yolculuğu başladı

Kale biberinin kurusunun ve tazesinin farklı lezzetlerde olduğunu ve faklı şekillerde yendiğini söyleyen Şerife Naz Soyluer, "Bu biberleri Kale'nin Demirciler Mahallesinden alıyoruz. O taraflarda yetişiyor. Biberleri ipe diziyoruz. Bir dizide 50 tane biber oluyor. Bu dizdiğimiz biberleri kurutup satıyoruz. Kalede bizler bu biberleri kurutulmamış ve kurutulmuş olarak tüketiyoruz. Kurutulmamış yeşil biberleri yağda kızartarak yiyoruz. Kurulmuşunu ise önce suda haşlıyoruz çekirdeklerini çıkartıyoruz sonra onu yağda kızartarak yiyoruz. Birde kuru biberi direk sıcak yağın içine atıp kızartıp yoğurtlu patates kızarmasıyla yiyoruz" dedi.



Kale'de yöresel ürünler mağazası işletmeciliği yapan Murat Soyluer, Kale biberinin Kale ilçesi için önemli geçim kaynağı olduğunu belirterek, "Bu biberlerin sadece kalede yetişmesi bölgeye has biber olmasından dolayı coğrafi işaretli özel bir biber. Kale biberi kuşburnu tabir edilen kendine has tadı ve aroması olan, tazeyken kapya biberi andıran kuruduğunda kırmızı renk alan özel bir biberdir. Kale biberinin acısı ve tatlısının ayırt edilememesi kötü bir özelliği. Kale biberi kuru ve taze olmak üzere iki türlü tüketiliyor. Kurusundan cips biber ve balon biber olarak popülerleşen kızgın yağda kızartılıp yoğurtlu şekilde tüketiliyor. Tazesi ise fırında ya da yine yağda kızartılarak tüketiliyor. Kale biberi Kale'nin önde gelen geçim kaynaklarından birisi. Üreticiye destek olmak, daha fazla üreterek daha fazla kazanmasını sağlamak için Kale biberinin tanıtılması dünya markası haline gelmesi için çalışmalar yapıyoruz. Buraya gelen yerli ve yabancı turistlere biberin özeliklerini anlatarak sunumlar yapıyoruz. Genelde biberleri Türkiye çapında birçok şehirlere gönderiyoruz. Antalya, İstanbul, Ankara Muğla'dan restoranlardan yoğun talep oluyor. Burada restoranlarda yiyip tadan vatandaşların yoğun talebi oluyor" ifadelerini kullandı.



