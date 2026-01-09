İlçe merkezine 33 kilometrede kuduz alarmı. Bir köy karantinada, giriş çıkışlar yasaklandı

Köy muhtarı Tahsin Karaaslan, İl Özel İdaresi, Adilcevaz Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin başıboş sokak köpeklerini aralıksız bir şekilde topladığını belirtti. Karaaslan, "Yetkili kurumlarımız düzenli olarak bu hayvanları topluyor. Buna rağmen Patnos'un köylerinden bazı kişiler, sokak hayvanlarını gizlice köyümüz sınırlarına bırakıyor. Bu durum bizleri ciddi şekilde mağdur ediyor" dedi.