İlçenin nüfusu 1 milyona çıktı, tatilcilerden geriye tonlarca çöp kaldı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi bayram tatilinde yaşanan tatilci akını ile 1 milyon nüfusa ulaştı. Tatilcilerden geriye kalan 483 tonluk çöp yığınları temizlik ekiplerince kaldırıldı.

Haberler - İHA 18.07.2022 - 14:39

İlçenin nüfusu 1 milyona çıktı, tatilcilerden geriye tonlarca çöp kaldı - 1

’ın Marmaraereğlisi ilçesi bayram tatilinde turist akınına uğradı.

İlçenin nüfusu 1 milyona çıktı, tatilcilerden geriye tonlarca çöp kaldı - 2

483 TON ÇÖP TOPLANDI

İstanbul’a yakınlığı ve 32 km uzunluğundaki kumsalı sebebiyle tatilcilerin büyük ilgi gösterdiği Marmaraereğlisi ilçesinin nüfusu 28 binden 1 milyon nüfusa ulaşınca, tatilcilerin bıraktığı atıklar adeta çöp dağları oluştururken kumsaldan 483 ton çöp toplandı.

İlçenin nüfusu 1 milyona çıktı, tatilcilerden geriye tonlarca çöp kaldı - 3

Bayram tatili süresince temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler topladıkları çöpleri iş makineleri ile kumsaldan taşırken, en güzel temizliğin hiç kirletmeden yapılacağını ifade ederek vatandaşları çevre temizliği konusunda hassas olmaya davet ettiler.

İlçenin nüfusu 1 milyona çıktı, tatilcilerden geriye tonlarca çöp kaldı - 4

Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği Başkan Yardımcısı Özgür Aksun ise “Bayram tatili süresi boyunca 28 bin nüfuslu ilçede 1 milyon misafirimizi ağırladık. Onlardan kalan çöpleri toplamak bizlere düştü” dedi.

İlçenin nüfusu 1 milyona çıktı, tatilcilerden geriye tonlarca çöp kaldı - 5
İlçenin nüfusu 1 milyona çıktı, tatilcilerden geriye tonlarca çöp kaldı - 6
İlçenin nüfusu 1 milyona çıktı, tatilcilerden geriye tonlarca çöp kaldı - 7
İlçenin nüfusu 1 milyona çıktı, tatilcilerden geriye tonlarca çöp kaldı - 8
İlçenin nüfusu 1 milyona çıktı, tatilcilerden geriye tonlarca çöp kaldı - 9
İlçenin nüfusu 1 milyona çıktı, tatilcilerden geriye tonlarca çöp kaldı - 10
İlçenin nüfusu 1 milyona çıktı, tatilcilerden geriye tonlarca çöp kaldı - 11

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