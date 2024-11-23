İlçenin simgesi haline gelen savaş uçağı yeni yerine taşındı

İlçe merkezi girişinde bulunan ve dönemin Hava Org. Ahmet Çörekçi’nin girişimiyle bir anıt olarak ilçeye getirilen askeri uçak, Osmancık Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 3 gün süren çalışmalarının ardından mevcut yerinden alındı.