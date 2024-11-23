İlçenin simgesi haline gelen savaş uçağı yeni yerine taşındı
Çorum’un Osmancık ilçesinde uzun yıllardır sergilenen ve ilçenin simgesi haline gelen savaş uçağı, D100 kara yolundaki çalışma sebebiyle yeni yerine taşındı. İlçede yaşayan vatandaşlar, uçak taşıma çalışmasını meraklı gözlerle izledi.
Türkiye Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar görev yaptıktan sonra 1994 yılında Çorum’un Osmancık ilçesine getirilen "F-104G Starfighter" tipi savaş uçağı, uzun yıllar içerisinde adeta ilçenin simgesi haline geldi.