İlçenin tek kadın tantuni ustası: Azmiyle, cesaretiyle takdir topluyor

Henüz çok yeni bir işletme olduklarını kaydederek kızı ile birlikte çalıştıklarını belirten anne Nurdane Kaçar ise "Lokantayı kızımın fikri üzerine açtık. Önceleri biraz olumsuz baktım ama sonraları onayladım. Tepkiler çok güzel henüz çok yeni bir işletmeyiz. Önümüzdeki süreçte ne olur onu şuan bilemiyorum" diye konuştu.