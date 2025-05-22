İlçenin tek kadın tantuni ustası: Azmiyle, cesaretiyle takdir topluyor
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan İsmihan Kaçar, kadınlara yönelik önyargıları yıkarak kendi işini kurdu. Annesiyle birlikte açtığı lokantada özellikle tantuni satışıyla dikkat çeken Kaçar, ilçenin tek kadın tantuni ustası olarak hem cesareti hem de azmiyle takdir topluyor.
Akçadağ ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki İsmihan Kaçar bir hafta önce ilçe merkezinde kendi iş yerini açarak annesi ile birlikte aile ekonomisine katkı sunuyor. İlçenin tek kadın tantuni ustası olan İsmihan Kaçar, özellikle kadınlardan büyük bir destek gördüğünü söyledi.