İlçeye 30 kilometre uzakta hasat başladı: Kar altında zorlu mesai

Köyde yaşayan vatandaşlar, erken gelen karın işlerini zorlaştırdığını ancak bu duruma alışık olduklarını ifade ediyor. Köylülerden biri, “Bu sene kar erken geldi, biz de patateslerimizi kar altından çıkarmak zorunda kaldık. Zor bir iş ama geçimimiz için çalışmak zorundayız” diyerek yaşadıkları süreci anlattı.