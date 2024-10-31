İlçeye 30 kilometre uzakta hasat başladı: Kar altında zorlu mesai
Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Şenköy’de bu yıl kar erken yağınca bölge halkı, toprak altından olan patatesleri çıkartmak için önce karları temizledi.
Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı, 2 bin rakımlı Şenköy köyünde kış hazırlıkları sürerken, mevsim normallerinin dışında yağan kar köylüleri zorlu bir sürece soktu. Patates hasadı için hazırlık yapan köylüler, tarlalarının karla kaplanması üzerine büyük bir mücadele vererek ürünlerini topraktan çıkarmaya çalışıyor.