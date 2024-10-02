Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu

Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu.

Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu - 1

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda ekim ayıyla birlikte hava sıcaklıkları düştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu - 2

Dağın zirvesi ve kara yolunun Ilgaz Dağı geçidinde belirli aralıklarla sis etkili olmaya başladı.

Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu - 3

Rüzgarın etkisiyle zaman zaman açılan sis, çam ağaçları arasında güzel görüntüler oluşturdu.

Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu - 4

Trafik ekipleri, Ilgaz Dağı geçidini kullanan sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

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