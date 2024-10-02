Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu
Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu.
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda ekim ayıyla birlikte hava sıcaklıkları düştü.
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda ekim ayıyla birlikte hava sıcaklıkları düştü.
Dağın zirvesi ve kara yolunun Ilgaz Dağı geçidinde belirli aralıklarla sis etkili olmaya başladı.
Rüzgarın etkisiyle zaman zaman açılan sis, çam ağaçları arasında güzel görüntüler oluşturdu.
Trafik ekipleri, Ilgaz Dağı geçidini kullanan sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.