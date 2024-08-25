İlgi her geçen yıl artıyor: 6 bin 600 nüfusu var, 8 ayda 1,5 milyon turist ziyaret etti

HEDEF 2 MİLYON

2024 yılının ilk 8 ayının Amasra için çok yoğun geçtiğini söyleyen Belediye Başkanı Recai Çakır, “Amasra'da yağışın az olması ve havaların da güzel gitmesi nedeniyle aynı zamanda güneşin yakıcı etkisine karşın doğal klimamız olan rüzgarımızın da bol olması tercih sebebi oldu. Tarihi, turistik ve gastronomi değerleri için Amasra'mız tercih edilmeye devam ediliyor. Bu yıl sonuna kadar 2 milyon turisti geçeceğimizi tahmin ediyoruz.” diye konuştu.

İlçenin denizden turist akınına uğradığını söyleyen Çakır, “2 yıl önce faaliyete geçen Amasra yolcu iskelesi limanına toplamda 2 yıldır kruvaziyer gemileri 49 sefer düzenlendi. Kruvaziyerle gelen mürettebatla birlikte 57 binin üzerinde turisti ilçemizde ağırladık. Bu yıl sonuna kadar da gemimiz gelmeye devam edecek. Kruvaziyer turizmi başladı. Geçen yıl ilk kez 'Astoria Grande' gemisi geldi. 2022 yılında toplamda 9 sefer yaptı, personel ile birlikte 9 bin 23 kişiyi ağırladık. Umarız yeni kruvaziyer gemilerle bu sayıyı artıracağız.” dedi.