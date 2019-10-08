İlginç mimari örneği! (Bu kez Rize değil)
DHA
İzmit'te bir cephesi 2 metre genişliğinde olan 7 katlı bina ilginç mimarisiyle görenleri şaşırtıyor. 38 yaşında olduğu belirtilen bina mahalle sakinleri arasında korkuya neden oluyor.
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1İzmit'te bir cephesi İnönü, diğer cephesi ise Akçacami Caddesi'ne bakan 8 katlı bina, mimarisiyle görenleri hayrete düşürüyor.
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2Biri 3, diğeri 2 katlı iki yapı arasında yükselen binanın İnönü Caddesi'ne bakan cephesinde büyük bir oda, tuvalet, merdiven ve havalandırma boşluğu bulunuyor.
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32 metre genişliğinde yükselen diğer cephede ise koridor ve mutfak yer alıyor.
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4İlginç görünümüyle dikkat çeken, 38 yaşında olduğu belirtilen binada az sayıda kişinin yaşadığı ifade edildi.
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5Sahiplerinin tüm arsayı değerlendirmek için böyle bir mimariye başvurduğu belirtilen bina, görünümüyle korkuya neden oluyor.
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