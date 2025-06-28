İlhan Arık kimdir, mesleği nedir? İlhan Arık neden intihar etti, kaç yaşındaydı?

İLHAN ARIK KİMDİR?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayarak intihar eden kişinin Sakaryalı iş insanı İlhan Arık olduğu öğrenildi.



41 yaşında olduğu bilinen İlhan Arık’ın ünlülere özel taşıma hizmeti veren firmanın sahibi olduğu ifade edilirken intihar sebebi ise henüz öğrenilemedi.



Sosyal medya hesabını aktif kullanan İlhan Arık’ın 13 bin takipçisi bulunurken firması Sapanca, Kapadokya, Bodrum, Antalya, İzmir gibi bölgelerde faaliyet gösteriyordu.



Sakaryalı iş insanının cenazesi 28 Haziran Pazar günü Adapazarı’nda bulunan Akşemsettin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.



