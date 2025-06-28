İlhan Arık kimdir, mesleği nedir? İlhan Arık neden intihar etti, kaç yaşındaydı?
İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayarak intihar eden kişinin Sakaryalı iş insanı İlhan Arık olduğu öğrenildi. Aracını kenara çekerek, köprünün üzerinden atlayan İlhan Arık sağlık ekiplerinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlhan Arık’ın Ünlülere özel taşıma hizmeti veren bir firmanın sahibi olduğu biliniyor. İlhan Arık’ın cenazesi Sakarya’dan kaldırılacak. Peki İlhan Arık kimdir, neden öldü? İşte, hayatına ilişkin bilinenler…
27 Nisan cuma günü Sakarya’ya doğru yola çıkan İlhan Arık, saat 14.00 sıralarında İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçerken aracını kenara çekti ve aşağıya indi. Köprünün kenarına gelen İlhan Arık’ı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber veririrken uzun süren ikna çabaları sonuç vermedi. Olayla ilgili soruçturma başlatılırken İlhan Arık’In hayatı ise merak ediliyor. Peki İlhan Arık kimdir, kaç yaşındaydı? İşte, iş insanının hayatına ilişkin bilinenler…