İlhan Arık kimdir, mesleği nedir? İlhan Arık neden intihar etti, kaç yaşındaydı?

İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayarak intihar eden kişinin Sakaryalı iş insanı İlhan Arık olduğu öğrenildi. Aracını kenara çekerek, köprünün üzerinden atlayan İlhan Arık sağlık ekiplerinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlhan Arık’ın Ünlülere özel taşıma hizmeti veren bir firmanın sahibi olduğu biliniyor. İlhan Arık’ın cenazesi Sakarya’dan kaldırılacak. Peki İlhan Arık kimdir, neden öldü? İşte, hayatına ilişkin bilinenler…

İlhan Arık kimdir, mesleği nedir? İlhan Arık neden intihar etti, kaç yaşındaydı? - 1

27 Nisan cuma günü Sakarya’ya doğru yola çıkan İlhan Arık, saat 14.00 sıralarında  İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçerken aracını kenara çekti ve aşağıya indi. Köprünün kenarına gelen İlhan Arık’ı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber veririrken uzun süren ikna çabaları sonuç vermedi. Olayla ilgili soruçturma başlatılırken İlhan Arık’In hayatı ise merak ediliyor. Peki İlhan Arık kimdir, kaç yaşındaydı? İşte, iş insanının hayatına ilişkin bilinenler…

TÜRKİYE HABERLERİ

İlhan Arık kimdir, mesleği nedir? İlhan Arık neden intihar etti, kaç yaşındaydı? - 2

İLHAN ARIK KİMDİR?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayarak intihar eden kişinin Sakaryalı iş insanı İlhan Arık olduğu öğrenildi.

41 yaşında olduğu bilinen İlhan Arık’ın ünlülere özel taşıma hizmeti veren firmanın sahibi olduğu ifade edilirken intihar sebebi ise henüz öğrenilemedi.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan İlhan Arık’ın 13 bin takipçisi bulunurken firması Sapanca, Kapadokya, Bodrum, Antalya, İzmir gibi bölgelerde faaliyet gösteriyordu.

Sakaryalı iş insanının cenazesi 28 Haziran Pazar günü Adapazarı’nda bulunan Akşemsettin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER