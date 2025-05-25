Ilıca Plajı'na akın ettiler: Çeşme'de hafta sonu yoğunluğu

"GÜNÜ BİRLİK TATİLE GELDİK"

Kendisi için yaz sezonunu açtığını dile getiren 37 yaşındaki Gökhan Okcan, "2025 yaz sezonuna başladık. Hava müsait gayet sıcak, yani yağmur dahi olsa deniz sezonunu bizler açtık. İzmirliyiz zaten, bu iklime alışığız gayet keyifli gayet güzel. Bundan sonra da umarım güzel bir sezon olur. İşletmeciler ve turizmciler için de umarım hayırlı bir sene olur. Bizler günü birlikçiyiz. Sık sık geliyoruz hemen hemen her hafta buradayız. Ama sürekli Ilıca’ya gelmiyoruz. Sezon başı ve denizin sıcak tarafı burası olduğu için şu anda buradayız" diye konuştu.





