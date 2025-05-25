Ilıca Plajı'na akın ettiler: Çeşme'de hafta sonu yoğunluğu
İzmirli tatilciler hafta sonunu değerlendirerek Pazar günü Çeşme’ye akın etti. Sezonun açılmasına kısa bir süre kala vatandaşlar bir yandan denize girerken bir yandan da güneşlenerek tatilin keyfini çıkardı. İlçenin en ünlü plajlarından Ilıca Plajı'nda yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.
İzmir’in en ünlü ve gözde tatil noktalarından biri olan Çeşme’de Pazar günü yoğunluğu yaşanıyor. Cuma gününden itibaren ilçeye gelmeye başlayan vatandaşlar, bölgeye hareketlilik kazandırdı. Sezonun henüz tam olarak açılmamasına rağmen Çeşme’nin en ünlü plajlarından biri olan Ilıca Plajı'nda da yaşanan yoğunluk ise dikkatleri çekti.