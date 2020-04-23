Ilısu Barajı'nda ilk türbin test amaçlı döndürüldü

Kösalı, şöyle konuştu:

"Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra ülkemizin dördüncü büyük barajıdır. Baraj gölü 115 metre yüksekliğe ulaşmıştır. Türbinlerin kuru testleri tamamlanmış olup birinci üniteden başlamak üzere ıslak testlere başlanılmıştır. TBMM’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 23 Nisan 2020 tarihinde Ilısu Barajı ve HES Projesinde 204 MW kapasiteli 6 türbinden birincisini devreye alma testlerinin en önemli kilometre taşı olarak ilk döndürülmesi (first run) yapılmıştır."