İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı

Kurban Bayramı’nın ilk sabahı bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde saf tuttu. İlk namaz 05.10'da Iğdır'da kılındı. Kurban Bayramı, sabah erken saatlerde camileri dolduran vatandaşlarla başladı.\nIğdır, bu yıl da ilk bayram namazının kılındığı şehir oldu. Iğdır’da sabah saat 05.10 sıralarında kılınan bayram namazına yüzlerce vatandaş katıldı. Namazın ardından bayram hutbesi okundu; birlik, beraberlik ve paylaşmanın önemine dikkat çekildi. Namaz sonrası vatandaşlar, birbirleriyle bayramlaştı. İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelen vatandaşlar, bayram namazını kıldı. İstanbul'da bazı vatandaşlar da bayram namazı için Sultanahmet Camisi'ni tecih etti. "Peygamberler şehri" olarak adlandırılan Şanlıurfa'da, tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camiler doldu. Şanlıurfa Van’da da Kurban Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı. Kahramanmaraş'ın simgelerinden Abdulhamithan Camisi başta olmak üzere kentteki diğer camiler sabahın ilk dakikalarından itibaren bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu. Kars'ta vatandaşlar Kurban Bayramı dolayısıyla Sultan Alparslan Camisi'nde bayram namazı kıldı. Bursa'da da tarihi Ulu Cami'de kurban bayramı namazı kılındı. Camiyi dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.