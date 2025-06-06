İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı

Kurban Bayramı’nın ilk sabahı bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde saf tuttu. İlk namaz 05.10'da Iğdır'da kılındı.

İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı - 1

Kurban Bayramı, sabah erken saatlerde camileri dolduran vatandaşlarla başladı.
Iğdır, bu yıl da ilk bayram namazının kılındığı şehir oldu.   

TÜRKİYE HABERLERİ

İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı - 2

Iğdır’da sabah saat 05.10 sıralarında kılınan bayram namazına yüzlerce vatandaş katıldı. Namazın ardından bayram hutbesi okundu; birlik, beraberlik ve paylaşmanın önemine dikkat çekildi. 

İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı - 3

Namaz sonrası vatandaşlar, birbirleriyle bayramlaştı. 

İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı - 4

İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelen vatandaşlar, bayram namazını kıldı.
İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı - 5

İstanbul'da bazı vatandaşlar da bayram namazı için Sultanahmet Camisi'ni tecih etti.
İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı - 6

"Peygamberler şehri" olarak adlandırılan Şanlıurfa'da, tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camiler doldu.

İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı - 7

Şanlıurfa

İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı - 8

Van’da da Kurban Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı - 9
İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı - 10

Kahramanmaraş'ın simgelerinden Abdulhamithan Camisi başta olmak üzere kentteki diğer camiler sabahın ilk dakikalarından itibaren bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu.

İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı - 11

Kars'ta vatandaşlar Kurban Bayramı dolayısıyla Sultan Alparslan Camisi'nde bayram namazı kıldı.

İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı - 12

Bursa'da da tarihi Ulu Cami'de kurban bayramı namazı kılındı. Camiyi dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

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