İLK CEMRE DÜŞME TARİHİ: Birinci cemre ne zaman düşecek? İşte 2024 cemre düşme takvimi
Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya, ikincisi suya ve üçüncüsü de toprağa düşer. Peki, cemre ne zaman düşecek? 2024 yılı cemre düşme tarihleri ne zaman?
Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kış mevsiminin kendini hissettirmesiyle cemre düşme tarihleri gündem oldu. Kış ayının sona erip doğada bitkilerin canlanmaya başladığı dönemi simgelemesiyle bilinen cemre düşmesinin, 2024 yılındaki tarihleri vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. İşte, bir doğa olayı olan cemre hakkında bilgiler...