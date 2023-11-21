İLK CEMRE DÜŞME TARİHİ: Birinci cemre ne zaman düşecek? İşte 2024 cemre düşme takvimi

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya, ikincisi suya ve üçüncüsü de toprağa düşer. Peki, cemre ne zaman düşecek? 2024 yılı cemre düşme tarihleri ne zaman?

İLK CEMRE DÜŞME TARİHİ: Birinci cemre ne zaman düşecek? İşte 2024 cemre düşme takvimi - 1

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kış mevsiminin kendini hissettirmesiyle cemre düşme tarihleri gündem oldu. Kış ayının sona erip doğada bitkilerin canlanmaya başladığı dönemi simgelemesiyle bilinen cemre düşmesinin, 2024 yılındaki tarihleri vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. İşte, bir doğa olayı olan cemre hakkında bilgiler...

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İLK CEMRE DÜŞME TARİHİ: Birinci cemre ne zaman düşecek? İşte 2024 cemre düşme takvimi - 2

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor.

İLK CEMRE DÜŞME TARİHİ: Birinci cemre ne zaman düşecek? İşte 2024 cemre düşme takvimi - 3

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

Cemrenin ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 6 Mart 2023 günü toprağa düşecek.

Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.

İLK CEMRE DÜŞME TARİHİ: Birinci cemre ne zaman düşecek? İşte 2024 cemre düşme takvimi - 4

CEMRE DÜŞME OLAYI HAKKINDA BİLGİLER

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelen hacıların attıkları taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir.

Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir.

İlk cemre havaya ve yedişer gün arayla da suya ve toprağa düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası", uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir.

Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir.

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