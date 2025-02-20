İlk cemre düştü mü, ikinci cemre ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?
Halk arasında kıştan bahara geçisin sembolü olan ve sıcaklıkların artmasını ifade eden üç cemreden ilki bugün havaya düşecek. Baharın gelişini simgeleyen cemre, sırayla havaya, suya ve toprağa düşüyor. Peki, ikinci cemre ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?
Halk takvimine göre kıştan bahara geçisin sembolü olan ve ısınmayı ifade eden cemrenin ilki bugün havaya düşecek. Arapça kökenli olduğu kabul edilen "cemre" kelimesinin Türkçe karşılığı "ateş" veya "kor" anlamına geliyor.