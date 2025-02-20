İlk cemre düştü mü, ikinci cemre ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?

Halk arasında kıştan bahara geçisin sembolü olan ve sıcaklıkların artmasını ifade eden üç cemreden ilki bugün havaya düşecek. Baharın gelişini simgeleyen cemre, sırayla havaya, suya ve toprağa düşüyor. Peki, ikinci cemre ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?

İlk cemre düştü mü, ikinci cemre ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? - 1

Halk takvimine göre kıştan bahara geçisin sembolü olan ve ısınmayı ifade eden cemrenin ilki bugün havaya düşecek. Arapça kökenli olduğu kabul edilen "cemre" kelimesinin Türkçe karşılığı "ateş" veya "kor" anlamına geliyor.


TÜRKİYE HABERLERİ

İlk cemre düştü mü, ikinci cemre ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? - 2

Cemrelerin düşmesi, kasım günlerinden Hızır günlerine, bir başka ifadeyle kıştan bahara geçisin sembollerinden biridir. Kasım günlerinin Miladi takvime göre 8 Kasım'da başladığı ve 179 gün sürerek 5 Mayıs'ta sona erdiği kabul edilir. Halk takvimine göre, kasım günlerinin 100. günü yani miladi takvimde 15 Şubat geldiğinde artık kış hükmünü kaybetmeye başlar. Bunu halk, "Geldik yüze, çıktık düze" şeklinde ifade eder. Halk takvimine ve inanışına göre bu tarihten 5 gün sonra cemreler düşmeye başlar.

İlk cemre düştü mü, ikinci cemre ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? - 3

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

İşte ilk cemreden başlayarak üçüncü cemreye kadar olan düşüş tarihleri:

İlk Cemre (Hava Cemresi): 19 - 20 Şubat 2025
İkinci Cemre (Su Cemresi): 26 Şubat 2025
Üçüncü Cemre (Toprak Cemresi): 5 Mart 2025

İlk cemre düştü mü, ikinci cemre ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? - 4

Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası" uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir. Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir

İlk cemre düştü mü, ikinci cemre ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak? - 5

Uzmanlar, cemre dönemlerinde hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanabileceğine dikkat çekerek, vatandaşları ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER