İlk cemre için geri sayım sürüyor: Cemre ne zaman düşecek? Cemrenin havaya, suya ve toprağa düşme tarihleri
İlk cemre için geri sayım sürüyor... Doğanın uyanışını simgeleyen cemreler, her yıl olduğu gibi bu yıl da kışın soğuk yüzünü yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyor. Cemre, halk inanışına göre baharın gelişini müjdeleyen ve sıcaklık artışını simgeleyen üç aşamalı bir doğa olayıdır. Cemre sırayla havaya, suya ve toprağa düşer. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek? İşte Cemrenin havaya, suya ve toprağa düşme tarihleri...
Cemre, kelime anlamı olarak Arapça kökenlidir ve "kor, ateş, sıcaklık" gibi anlamlara gelir. Anadolu ve Orta Asya kültürlerinde baharın habercisi olarak kabul edilen cemre, kışın soğuk etkisinin azalmasını ve doğanın yeniden canlanmasını simgeler. Meteorolojik olarak, Şubat ayının sonlarından itibaren sıcaklık artışlarının başlamasıyla ilişkilendirilir.