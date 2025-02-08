İlk cemre için geri sayım sürüyor: Cemre ne zaman düşecek? Cemrenin havaya, suya ve toprağa düşme tarihleri

İlk cemre için geri sayım sürüyor... Doğanın uyanışını simgeleyen cemreler, her yıl olduğu gibi bu yıl da kışın soğuk yüzünü yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyor. Cemre, halk inanışına göre baharın gelişini müjdeleyen ve sıcaklık artışını simgeleyen üç aşamalı bir doğa olayıdır. Cemre sırayla havaya, suya ve toprağa düşer. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek? İşte Cemrenin havaya, suya ve toprağa düşme tarihleri...

İlk cemre için geri sayım sürüyor: Cemre ne zaman düşecek? Cemrenin havaya, suya ve toprağa düşme tarihleri - 1

Cemre, kelime anlamı olarak Arapça kökenlidir ve "kor, ateş, sıcaklık" gibi anlamlara gelir. Anadolu ve Orta Asya kültürlerinde baharın habercisi olarak kabul edilen cemre, kışın soğuk etkisinin azalmasını ve doğanın yeniden canlanmasını simgeler. Meteorolojik olarak, Şubat ayının sonlarından itibaren sıcaklık artışlarının başlamasıyla ilişkilendirilir.


TÜRKİYE HABERLERİ

İlk cemre için geri sayım sürüyor: Cemre ne zaman düşecek? Cemrenin havaya, suya ve toprağa düşme tarihleri - 2

CEMRE DÜŞÜNCE NE OLUR?

Cemrelerin düşmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir artış yaşanırken, doğa yeşermeye, ağaçlar tomurcuklanmaya başlıyor. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için büyük önem taşıyan bu doğa olayı, baharın müjdecisi olarak kabul ediliyor.

Bu süreç, kışın sona erdiğini ve doğanın yeniden canlanmaya başladığını gösterir. İlk olarak havanın ısınmasıyla başlayan değişim, suyun ve toprağın ısınmasıyla devam eder ve baharın gelişine işaret eder.

İlk cemre için geri sayım sürüyor: Cemre ne zaman düşecek? Cemrenin havaya, suya ve toprağa düşme tarihleri - 3

CEMRENİN HAVAYA, SUYA, TOPRAĞA DÜŞME TARİHLERİ

Halk inanışına göre, ilk cemre19-20 Şubat tarihlerinde havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

İlk cemre için geri sayım sürüyor: Cemre ne zaman düşecek? Cemrenin havaya, suya ve toprağa düşme tarihleri - 4

Uzmanlar, cemre dönemlerinde hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanabileceğine dikkat çekerek, vatandaşları ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER