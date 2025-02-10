İlk cemre ne zaman, ayın kaçında düşüyor? Cemrenin havaya düşeceği tarih

Hava sıcaklıklarının artmasını bekleyen vatandaşlar, cemre düşme tarihlerini merak ediyor. Günümüzde de cemrelerin düştüğüne inanılan tarihler baharın müjdecisi kabul ediliyor. İlk cemrenin havaya düşmesiyle birlikte soğuk havaların hafiflemeye başladığı, kara kışın etkisini kaybettiği düşünülür. Peki, ilk cemre ne zaman, ayın kaçında düşüyor?

İlk cemre ne zaman, ayın kaçında düşüyor? Cemrenin havaya düşeceği tarih - 1

Cemre, halk inanışına göre baharın gelişini müjdeleyen bir doğa olayıdır. Üç aşamada gerçekleştiğine inanılan cemre, sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşerek kışın etkisini azaltır ve baharın kapılarını aralar.

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İlk cemre ne zaman, ayın kaçında düşüyor? Cemrenin havaya düşeceği tarih - 2

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

Halk inanışına göre, ilk cemre19-20 Şubat tarihlerinde havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

İlk cemre ne zaman, ayın kaçında düşüyor? Cemrenin havaya düşeceği tarih - 3

Cemrelerin düşmesiyle birlikte, kış mevsiminden bahara geçiş süreci belirginleşir. Toprak ısınmaya başladıkça tarımsal faaliyetler için uygun koşullar oluşur, ağaçlar tomurcuklanır ve doğa adeta bir yeniden doğuş sürecine girer.

İlk cemre ne zaman, ayın kaçında düşüyor? Cemrenin havaya düşeceği tarih - 4

SADECE METEOROLOJİK BİR OLAY DEĞİL

Bu nedenle cemre, sadece meteorolojik bir olay olarak değil, kültürel ve folklorik açıdan da baharın müjdecisi olarak kabul edilir.

İlk cemre ne zaman, ayın kaçında düşüyor? Cemrenin havaya düşeceği tarih - 5

1,2 VE 3.CEMRE DÜŞÜNCE NE OLUR?

Cemrenin doğaya düşme sırasıyla havayı, suyu ve toprağı ısıttığına dair halk arasında güçlü bir inanış vardır. İlk cemrenin havaya düşmesiyle birlikte, kışın etkisini kaybetmeye başladığı, soğuk havaların giderek ısındığı ve karın yavaş yavaş erimeye yüz tuttuğu kabul edilir. İkinci cemre suya düştüğünde, donmuş göllerin ve akarsuların çözülmeye başladığı, doğanın yeniden canlanma sürecine girdiği düşünülür. Son cemrenin ise toprağa düşmesiyle yeryüzünün ısındığı, doğanın uyanarak baharın gelişini müjdelediği, kardelen, çiğdem ve öksüzoğlan gibi çiçeklerin topraktan başlarını uzattığı söylenir. 







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