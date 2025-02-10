İlk cemre ne zaman, ayın kaçında düşüyor? Cemrenin havaya düşeceği tarih
Hava sıcaklıklarının artmasını bekleyen vatandaşlar, cemre düşme tarihlerini merak ediyor. Günümüzde de cemrelerin düştüğüne inanılan tarihler baharın müjdecisi kabul ediliyor. İlk cemrenin havaya düşmesiyle birlikte soğuk havaların hafiflemeye başladığı, kara kışın etkisini kaybettiği düşünülür. Peki, ilk cemre ne zaman, ayın kaçında düşüyor?
Cemre, halk inanışına göre baharın gelişini müjdeleyen bir doğa olayıdır. Üç aşamada gerçekleştiğine inanılan cemre, sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşerek kışın etkisini azaltır ve baharın kapılarını aralar.