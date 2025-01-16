İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri
Cemre düşme tarihleri baharı bekleyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. "Ateş, kor, köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek?
"Cemre", "ateş topu" anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Şubat ayında bu hayalî topların düşmesiyle hava sıcaklığının yavaş yavaş artmaya başladığına inanılır. Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemreler ard arda düşmeye başlıyor.