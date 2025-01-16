İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri

Cemre düşme tarihleri baharı bekleyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. "Ateş, kor, köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek?

İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri - 1

"Cemre", "ateş topu" anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Şubat ayında bu hayalî topların düşmesiyle hava sıcaklığının yavaş yavaş artmaya başladığına inanılır. Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemreler ard arda düşmeye başlıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri - 2

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Havaların ısınmasını temsil eden, baharın yaklaştığının göstergesi olan cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.

İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri - 3

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İkinci cemrenin de 26-27 Şubat tarihlerinde suya düştüğüne inanılıyor.

İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri - 4

SON CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Türk dünyasında doğanın uyanışı olarak adlandırılan Nevruz Bayramı'nın habercisi olarak bilinen üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşüyor.

Son cemre ile beraber artık baharın geldiği kabul ediliyor.

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