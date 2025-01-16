İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri

SON CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Türk dünyasında doğanın uyanışı olarak adlandırılan Nevruz Bayramı'nın habercisi olarak bilinen üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşüyor.



Son cemre ile beraber artık baharın geldiği kabul ediliyor.