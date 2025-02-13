İlk cemre ne zaman düşüyor? 1,2 ve 3. cemre düşme tarihleri
Doğanın uyanışıyla birlikte başlayan cemre düşme süreci, halk arasında baharın habercisi olarak bilinir. Üç cemre, halk arasında doğadaki ısınma sürecinin başladığını ve baharın geldiğini müjdeler. Bu tarihler, sadece doğal bir değişim değil, aynı zamanda halk kültüründe de önemli bir yer tutar. Peki, ilk cemre ne zaman düşüyor? 1, 2 ve 3. cemre düşme tarihleri
Cemre, Türk halk takvimine göre baharın habercisi olarak kabul edilen, üç aşamadan oluşan bir süreçtir. Her yıl, şubat ayı ortası itibariyle, cemreler sırasıyla düşer ve doğanın uyanmaya başladığını simgeler.