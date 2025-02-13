İlk cemre ne zaman düşüyor? 1,2 ve 3. cemre düşme tarihleri

Cemreler, ilk cemre olarak bilinen hava cemresi, ikinci cemre olan su cemresi ve üçüncü cemre ise toprak cemresi olarak sırasıyla düşer ve bu süreç, doğanın ısınmaya başladığının müjdecisi kabul edilir. Peki, 2025 yılı için cemreler ne zaman düşecek?