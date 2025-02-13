İlk cemre ne zaman düşüyor? 1,2 ve 3. cemre düşme tarihleri

Doğanın uyanışıyla birlikte başlayan cemre düşme süreci, halk arasında baharın habercisi olarak bilinir. Üç cemre, halk arasında doğadaki ısınma sürecinin başladığını ve baharın geldiğini müjdeler. Bu tarihler, sadece doğal bir değişim değil, aynı zamanda halk kültüründe de önemli bir yer tutar. Peki, ilk cemre ne zaman düşüyor? 1, 2 ve 3. cemre düşme tarihleri

İlk cemre ne zaman düşüyor? 1,2 ve 3. cemre düşme tarihleri - 1

Cemre, Türk halk takvimine göre baharın habercisi olarak kabul edilen, üç aşamadan oluşan bir süreçtir. Her yıl, şubat ayı ortası itibariyle, cemreler sırasıyla düşer ve doğanın uyanmaya başladığını simgeler.

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İlk cemre ne zaman düşüyor? 1,2 ve 3. cemre düşme tarihleri - 2

Cemreler, ilk cemre olarak bilinen hava cemresi, ikinci cemre olan su cemresi ve üçüncü cemre ise toprak cemresi olarak sırasıyla düşer ve bu süreç, doğanın ısınmaya başladığının müjdecisi kabul edilir. Peki, 2025 yılı için cemreler ne zaman düşecek?

İlk cemre ne zaman düşüyor? 1,2 ve 3. cemre düşme tarihleri - 3

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

İşte ilk cemreden başlayarak üçüncü cemreye kadar olan düşüş tarihleri:

İlk Cemre (Hava Cemresi): 19 Şubat 2025
İkinci Cemre (Su Cemresi): 26 Şubat 2025
Üçüncü Cemre (Toprak Cemresi): 5 Mart 2025

İlk cemre ne zaman düşüyor? 1,2 ve 3. cemre düşme tarihleri - 4

Her cemre, sırasıyla hava, su ve toprağın ısınmaya başladığını gösterir. Bu tarihlerde, doğada sıcaklık artışı ve doğanın uyanışı gözlemlenir. Cemreler, aynı zamanda geleneksel olarak halk arasında baharın müjdecisi olarak kabul edilir.

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