İlk cemre ne zaman havaya düşecek? (2025 Cemre düşme tarihleri)

İlk cemrenin ne zaman havaya düşeceği, baharın müjdecisi olarak kabul edilen cemre düşmesini takip eden vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. "Ateş", "kor" anlamına gelen ve sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşecek olan cemreler halk arasında baharın gelişi olarak kabul ediliyor. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek? İşte 2025 cemre düşme tarihleri.

İlk cemre ne zaman havaya düşecek? (2025 Cemre düşme tarihleri) - 1

2025 cemre düşme tarihleri, şubat ayına kısa bir zaman kala binlerce kişi tarafından araştırılmaya başladı. Her yıl havaya, suya ve en son toprağa düşen cemreler, baharın gelişini simgeliyor. Bu yıl ise cemrelerin hangi tarihlerde düşeceği merak konusu oldu. Peki, ilk cemre ne zaman havaya düşecek?

TÜRKİYE HABERLERİ

İlk cemre ne zaman havaya düşecek? (2025 Cemre düşme tarihleri) - 2

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşüyor.

İlk cemre ne zaman havaya düşecek? (2025 Cemre düşme tarihleri) - 3

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

Cemrenin ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 6 Mart 2023 günü toprağa düşecek.

Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.

İlk cemre ne zaman havaya düşecek? (2025 Cemre düşme tarihleri) - 4

CEMRE NE DEMEK, ANLAMI NE?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

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