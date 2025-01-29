İlk cemre ne zaman havaya düşecek? (2025 Cemre düşme tarihleri)
İlk cemrenin ne zaman havaya düşeceği, baharın müjdecisi olarak kabul edilen cemre düşmesini takip eden vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. "Ateş", "kor" anlamına gelen ve sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşecek olan cemreler halk arasında baharın gelişi olarak kabul ediliyor. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek? İşte 2025 cemre düşme tarihleri.
2025 cemre düşme tarihleri, şubat ayına kısa bir zaman kala binlerce kişi tarafından araştırılmaya başladı. Her yıl havaya, suya ve en son toprağa düşen cemreler, baharın gelişini simgeliyor. Bu yıl ise cemrelerin hangi tarihlerde düşeceği merak konusu oldu. Peki, ilk cemre ne zaman havaya düşecek?